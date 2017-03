Eine Heerschau amerikanischer Musik.

Die TEDESCHI TRUCKS BAND wurde um 2010 vom Ehepaar Susan Tedeschi (v, g) und Derek Trucks (g), Neffe und für einige Jahre auch Bandkollege des kürzlich verstorbenen ALLMAN BROTHERS-Schlagzeugers Butch Trucks, gegründet. Besonders bemerkenswert ist die große Personalstärke der Gruppe von nicht weniger als zwölf Musikern. Neben den üblichen Instrumenten einer Rockband umfasst die TEDESCHI TRUCKS BAND eine Bläsergruppe; die zwei Schlagzeuger werden immer wieder durch Perkussionseinsätze der Hintergrundsänger verstärkt.



Auf ihrer letztjährigen Tournee wurde das aktuelle Livealbum "Live From The Fox Oakland" mitgeschnitten. Da dies schon der zweite Konzertmitschnitt der Band ist, bietet die Setlist keinen Querschnitt durch die bisherigen Alben, sondern beschränkt sich fast ausschließlich auf die aktuelle Studioscheibe "Let Me Get By" und etliche gecoverte Stücke. Mit dem neuen 'Don't Know What It Means' hat die Truppe einen starken Einstieg, dem eine ausgiebige Interpretation von 'Keep On Growing' des Clapton-Projektes DEREK AND THE DOMINOS folgt, bei dem Derek Trucks sein Können als Leadgitarrist demonstriert. Die große Besetzung und die Klasse der Musiker machen aus so manchem Lied einen Jam und lassen einige Darbietungen auf über zehn Minuten anwachsen. Weitere Höhepunkte sind 'Crying Over You' mit Mike Mattison als Leadsänger und einem tollen Dialog zwischen Gitarre und Orgel sowie vor allem das in jeder Hinsicht (Melodie, Solo, Susan Tedeschis Gesang, Bläser) hinreißende 'Anyhow'. Überhaupt punktet die Bläsergruppe nicht nur als typische Bluessektion, sondern auch immer wieder mit einem eleganten Spiel, das an CHICAGO denken lässt.



Die zweite CD beginnt mit 'Right On Time' etwas schwächer, ist aber spätestens bei 'Don't Drift Away' und 'I Want More' wieder auf der Höhe. Besonders dieses Stück wird zu einem sehr langen Jam genutzt und stellt am Ende die Schlaginstrumente in den Mittelpunkt, die den Perkussionspart aus 'Soul Sacrifice' von SANTANA spielen. Gerade an mehreren Covern scheint sich zu bestätigen, dass sich die TEDESCHI TRUCKS BAND ein wenig vom reinen Blues Rock abwendet. So werden Titel des Jazzmusikers MILES DAVIS ('Ali'), des Liedermachers LEONARD COHEN ('Bird On The Wire') und aus der indischen Phase der BEATLES ('Within You, Without You') interpretiert. Mit dem Titelstück des letzten Studioalbums zündet die Gruppe ein großes Finale.



Der akustischen Freude entspricht leider nicht die optische. Keineswegs darf übersehen werden, dass die DVD nicht als Livemitschnitt, sondern als Konzertfilm angekündigt wird. Das heißt, der Konzertablauf wird mehrfach für Backstageaufnahmen, Interviewausschnitte sowie ohne Publikum bei der Probe oder hinter der Bühne gespielte Stücke unterbrochen. Das alles wäre als Doku nach dem Gig interessant gewesen, aber so stört es das Konzerterlebnis. Auch andere Eingriffe sind unverständlich. Statt des Drumherums wurde das erwähnte fantastische 'Anyhow' aus der Show geschnitten und als "Bonus" ausgegliedert, andere Stücke wurden gegenüber den CDs komplett weggelassen. Und ausgerechnet der Bluesoldie 'I Pity The Fool', bei dem Susan Tedeschi ihre vielleicht eindringlichste Gesangsdarbietung des Abends abliefert, ist massiv gekürzt. Wer auf den nur mäßig gelungenen Konzertfilm verzichten, sich einfach auf die tolle Musik konzentrieren und nebenbei noch ein paar Kröten sparen will, kann sich "Live From The Fox Oakland" auch nur in Audio als CD oder LP zulegen.