TEEMU & THE DEATHBLOWS wird auch bei sommerlichen Temperaturen jede Landschaft in ein Eisstadion verwandeln. Denn die Coolness, die das finnische Garage-Rock-Ensemble an den Tag legt, scheint wirklich grenzenlos. Auf ihrer neuen Scheibe produziert die Band elf rassige Rocksongs, deren Ursprünge schon vier und mehr Jahrzehnte zurückliegen, deren Sound aber bis heute zeitlos geblieben ist und mit der besonderen Indie-Mischung des Quartetts aus Helsinki noch einmal neue Akzente setzt.



Auf "Keep It In The Dark" mischt die Band psychedelische Einflüsse mit kleinen Punk-Rock-Eskalationen, bedient sich derweil gerne mal im Katalog von THE WHO, um den Tracks zusätzlichen Schwung zu geben, erklärt Easy Listening auch ohne aufdringliche Hooklines zum eigenen Standard und wirkt dabei von Sekunde zu Sekunde noch cooler und abgebrühter, weil alle elf Stücke extrem spotan rüberkommen.



In der heutigen Musiklandschaft noch Überraschungspunkte zu setzen und ohne viele Schnörkel für Begeisterung zu sorgen, ist wahrlich eine Kunst. Schließlich sind die meisten neuen Bands und Alben lediglich Abwandlungen bereits vorhandenen Liedguts. Bei TEEMU & THE DEATHBLOWS liegt die Sache grundsätzlich nicht viel anders, doch die launische Herangehensweise, der jederzeit präsente Spaß an der eigenen Performance und schließlich diese glaubwürdig aufgearbeitete Retro-Geschichte erstellen eine Kombination, die in der Konstellation noch nicht häufig dagewesen ist. Es mag tausende Garage-Rock-Combos geben, die stilistisch ähnliche Wege eingeschlagen haben. Doch nur wenige sind am Ende wirklich so cool wie diese stürmischen Finnen.



