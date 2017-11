Ein Coveralbum mal ganz anders!

Schon wieder ein Album voller Coversongs? Ist der Markt noch nicht völlig übersättigt? Ja, ist er, aber eben nicht mit Platten wie "Stealing The Covers", hinter denen schließlich eine ganz andere Motivation steckt als hinter den meisten Platten, die sich mit Interpretationen bekannter Welthits beschäftigen. TEENAGE BOTTLEROCKET sieht das neue Werk lediglich als Mittel zum Zweck, einige völlig unbekannte Combos, die den Punk-Rockern auf ihrer bisherigen Mission begegnet sind, mit einem Beitrag zu ehren und ein wenig Aufmerksamkeit auf den Punk-Rock-Underground zu legen.

Herausgekommen ist schließlich ein herrlich relaxtes, typisches West-Coast-Album made in Wyoming. Die Band lebt ihren Sound, strahlt eine Menge positive Energie aus und lässt ihre Kollegen daran teilhaben, indem TEENAGE BOTTLEROCKET das fremde Material mit Leidenschaft füllt und tatsächlich Interesse weckt. Nummern wie 'Back And Forth' und 'RoboCop Is A Halfbreed Sellout' gehen sofort ins Ohr, 'It Came From The Radio' und 'My Very Best' entwickeln ebenfalls sofort Ohrwurmcharakter, und mit 'College Town' und 'Gay Parade' zeigen die Herrschaften, dass es gerne auch mal etwas rauer zugehen darf, wenn die Nummr es erfordert. Selten war der Rock'n'Roll-Faktor bei dieser Band so groß wie in diesen Kompositionen!

Die vielleicht wichtigste Errungenschaft dieser Scheibe ist jedoch, dass TEENAGE BOTTLEROCKET die Songs problemlos so klingen lässt, als wäre es das eigene Material, und den Unwissenden gar nicht erkennen lässt, dass "Stealing The Covers" auf anderem Mist gewachsen ist. Dass die Qualität trotzdem auf dem gleichen Level bleibt wie zuletzt das Fat-Wreck-Comeback "Tales From Wyoming" spricht am Ende für sich. Echt coole Geschichte, dieses Album!

Anspieltipps: RoboCop Is A Halfbreed Sellout, It Came From The Radio, Back And Forth