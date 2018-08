Good Friendly Violent Fun!

Die Musiker von TEETH OF LAMB sind offenbar bestens mit dem älteren Teil des EXODUS-Backkatalogs vertraut und haben sich vor allem mit den groovigen Songs aus der Gary Holt-Maschinerie richtig gut angefreundet. Die Bay-Area-Legende wird zwar nicht explizit als Einfluss genannt, jedoch sind die Parallelen in der Gitarren- und Rhythmusarbeit sehr deutlich herauszuhören, was die erste EP der jungen Truppe aus Amberg nicht unsympathischer macht.

Die vier Songs, die man hier zusammengetragen hat, bieten die US-inspirierte Old-School-Nummer nach klassischem Strickmuster und sind instrumental kaum beklagenswert, sieht man mal davon ab, dass die eingestreuten Melodien im Highlight-Song 'Don't Stay With Me' nicht flächendeckend eingesetzt werden. Denn gerade in den Phasen, in denen die Leads auch mal singen dürfen, ist die Band richtig überzeugend unterwegs. Leider ist der Gesang im Gegensatz dazu nicht ganz so berauschend. Die verzerrten Vocals werden zwar mit voller Inbrunst ins Mikro geschrien, doch irgendwie fehlt hier noch das gewisse Etwas - zumindest für den Moment.



Ansonsten ist "Teeth Of Lamb" eine durchweg anständige erste Veröffentlichung geworden, die sich abwechslungsreich und durchschlagskräftig präsentiert und mit der sich die Truppe auch selbstbewusst für ein paar Gigs bewerben darf. Der Plattendeal käme allerdings noch ein bisschen zu früh, weil einige Nuancen noch verbessert werden sollten und die echten Knaller noch fehlen. Für das frühe Stadium, in dem sich die Band befindet, ist der selbst betitelte Erstling aber mehr als ordentlich!



Anspieltipp: Don't Stay With Me