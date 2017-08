Bizarres Plastik.

Es gibt sie also doch noch, die Casio-Heimorgeln aus den 80ern, auf denen Neugeborene ihre ersten musikalischen Erfahrungen auf ganz großen, aber eben auch ganz wenigen Tasten machen durften. Offenkundig ist ein solches Gerät auch bei TELEVISIO verwendet worden, denn so eigensinnig die finnische Formation auch agieren mag, so einfältig ist auch ihr Plastik-Soundtrack, den sie auf dem selbst betitelten Debüt kompiliert hat.

Die sieben Nummern von "Televisio" erinnern an die vielen Synthesizer-Variationen, die vor 30 Jahren den ersten Pionierarbeiten eines Jean-Michel Jarre folgten und selbst die dreckigsten Rocksongs in herzlose Synthetikkompositionen verwandelten. Doch keine Sorge: Ganz so schlimm wie im Jahrzehnt des Plastik Pop ist es bei TELEVISIO nicht - nein, es ist phasenweise sogar noch schlimmer. Sieht man mal von den anständigen letzten beiden Stücken ab, wird hier Material verarbeitet, das selbst als Begleitmusik eines drittklassigen Atari-Games nicht funktioniert hätte. Insofern: Verschwenden wir keine weitere Zeit und betrachten diese Platte als das, was sie am Ende ist: ein schlechter Witz, dessen eigenartigen Humor die Finnen wahrscheinlich nur selbst verstehen.