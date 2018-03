Nach leichten Turbulenzen wieder in der Erfolgsspur

Auch wenn die Zeichen auf Sturm standen und die Band nach ihrem Karriere-Blitzstart mit ihrem selbstbetitelten Debüt auch mit dem zweiten Dreher "White Bear" überaus erfolgreich unterwegs war, folgte bald darauf eine kurze, aber relativ heftige Krise. Diese wurde durch den unerwarteten Ausstieg von Bandmitbegründer Luke Potashnick verursacht, der sich auf Grund akuter Tour-Müdigkeit aus dem Line-Up verabschiedete. Dass sich bald darauf auch noch Drummer Damon Wilson aus dem Staub machte, machte die Sache nicht besser. Im Gegenteil, Sänger Phil Campbell fühlte sich enorm gestresst und unter Druck gesetzt, war doch plötzlich das bewährte Songwriter-Trio der Band - bestehend aus dem zweiten Gitarristen Paul Sayer, Phil und Luke, zerbrochen.

Doch der Sänger wusste sich und die Band aus dem Schlamassel herauszuwinden, rekrutierte seinen alten Kumpel Matt White als Gitarristen und mit Simon Lea einen neuen Schlagzeuger und entdeckte obendrein in jener Phase einen alte Jugendliebe neu: das Piano! Dieses ist auf dem neuen THE TEMPERANCE MOVEMENT-Dreher auch durchaus prominent vertreten, zunächst jedoch deutet nichts darauf hin, dass sich der Titel sehr wohl auch auf die musikalische Ausrichtung beziehen könnte. So legt die Truppe mit den ersten drei Nummern (vor allem der knackige Dosenöffner 'Caught In The Middle' hat das Zeug aus dem Stand heraus jedes Rocker-Herz und jeden Rock-Radio-Sender sofort zu erobern!) einmal mehr jene krachig-intensive Blues/Classic Rock-Melange aufs Parkett, für die THE TEMPERAMENCE MOVEMENT von den Fans seit den Anfängen geschätzt wird.

Danach wird es jedoch mit dem Titelsong und in weiterer Folge mit dem fast schon sentimental tönenden 'Another Spiral', dem hingebungsvoll dargebotenen und unglaublich emotionsgeladenen 'Children' sowie dem tiefschürfenden Schlusspunkt 'The Wonders We've Seen' mehr als nur verhältnismäßig ruhig. Seine Zeit als Solokünstler, in der sich Phil in London unter anderem als Singer/Songwriter zu etablieren versuchte, kommt dem Quintett dabei jedoch sehr entgegen. Der Frontmann versteht es nämlich auch sehr gut derlei Tracks authentisch und mit entsprechendem Anmut zu intonieren. Kitsch ist in den Balladen absolut nicht vorhanden!

Nicht zuletzt dadurch sollte auch kein Fan der Band enttäuscht sein, denn abwechslungsreicher und ausgeglichener als auf "A Deeper Cut" klang THE TEMPERAMENCE MOVEMENT noch nie. Und abgesehen davon geht es mit dem entfernt an THUNDER erinnernden 'The Way It Is And The Way It Is Now' sowie dem BAD COMPANY-infiltrierten 'Higher Than The Sun' im weiteren Verlauf der Spielzeit ohnehin auch wieder rockig zur Sache.

Anzunehmen also, dass die Band - trotz der erwähnten Veränderungen - mit ihrem dritten Album problemlos in die Erfolgsspur zurückfinden wird.