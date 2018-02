Die europäische Antwort auf RISE AGAINST

Manchmal ist das Leben ungerecht. Warum dümpelt TEMPLETON PEK noch immer in den Niederungen des internationalen Punk Rocks rum, während z.B. RISE AGAINST voll durchgestartet ist und sich z.B. mit "Endgame" bis auf Platz 2 der amerikanischen Albumcharts hochgearbeitet haben. Qualitativ gibt es keinen großen Unterschied zwischen RISE AGAINST aus Chicago in den USA und TEMPLETON PEK aus Birmingham in England. Die Amis waren halt sechs Jahre vorher dran und hatten schon ihr Profil geschärft als TEMPLETON PEK noch herumexperimentierte und mit einem Bein im Emotional Hardcore steckte. Auch gelang es den Amerikanern ein Label zu finden, dass die Band mit einem großen Budget weltweit pushen konnte. Das ist TEMPLETON PEK bis heute nicht gelungen und man wanderte von Century Media mit dem neuen Album zu Drakkar Entertainment.



Steckte man 2011 beim Wechsel zu Century Media noch etwas im Hardcore, so hat man sich im Laufe der Zeit aus dieser Richtung komplett heraus entwickelt und besinnt sich auf seine Stärken. 2018 steht TEMPLETON PEK für Melodie, Tanzbarkeit, große Gefühle, aber gerne auch mal angezogenes Tempo in den Songs. Songs um die drei Minuten Länge eignen sich auch hervorragend für die Radioszenen in den USA und Großbritannien: Catchy, catchy, catchy. Das kann auch gerne als Schimpfwort angesehen werden, aber im Vergleich zu den Pop-Skatepunk Bands geht TEMPLETON PEK immer schön nach vorne. Genau wie man es vom großen amerikanischen Bruder gelernt hat. Das tut niemandem weh, aber irgendwie vermisst man es auch nicht wenn es plötzlich nicht mehr da ist. Musik fürs Radio halt.



2011 hab ich mich das letzte Mal groß mit TEMPLETON PEK beschäftigt, sie damals in die Schublade zwischen IGNITE und RISE AGAINST gesteckt und der Band eine große Zukunft hervorgesagt. Es kam anders, vielleicht auch weil die Engländer immer nur als Kopie der Amis angesehen werden. Wer damit prinzipiell kein Problem hat, sollte die Engländer antesten, denn schlecht sind sie nicht.