Gewohnte Bombast-Kitsch-Qualität.

Ja, ich mag das. Sehr sogar. Gary Hughes hat mit TEN einen Mittelweg gefunden, wie er durch einen gehobenen Stromgitarrenanteil seine bombastischen, schmalzigen, kitschigen Hymnen lecker machen kann und tut dies bereits seit

über 20 Jahren. Dazwischen hat er noch mehr Scheiben komponiert und produziert, wie Soloalben von Bob Catley und eigene Solo-Sachen, wie die beiden Once And Future King-Scheiben und mit wenigen Ausnahmen, wozu leider sein letztes Soloscheibchen "Veritas" gehörte, waren alle klasse. Was soll da also mit "Illuminati" schief gehen?



Richtig. Nichts. Tut es auch nicht. 'Be As You Forever' und 'Shield Wall' gehören zu den typischen, großartigen Hughes-Kompositionen, für die er bekannt ist. Das hat Drive, aber auch viel Melodie und einen Mitsinganteil, der TEN eigentlich in eine Liga mit POWERWOLF katapultieren müsste. Die Keyboards sind natürlich in ihrem Bombast allgegenwärtig und gehören zwingend zum Sound der Briten, auch wenn der Meister gelegentlich ein wenig zu dick aufträgt. Aber das kennt man ja auch bereits. Nur dadurch kommen Refrains ans Tageslicht wie 'The Esoteric Ocean', eingebettet in Rockplüsch.



Im Laufe des Albums kristallisieren sich ein paar Lieder heraus, die nicht die gleiche Langzeitwirkung entfalten können wie einige der epischen TEN-Hymnen, namentlich das eher furchtbare 'Jericho' und ausgerechnet der Titelsong 'Illuminati'. Doch selbst Schmachtfetzen wie 'Rosetta Stone' oder 'Heaven And The Holier Than Thou', sowie der Breitwandrausschmeißer 'Of Battles Lost And Won' gehören im Universum Hughes' einfach dazu. Deswegen: Starkes Album!