Solider Psychedelic Rock, wie man ihn kennt.

Gerade einmal ein bisschen mehr als ein Jahr alt ist die italienische Combo TENEBRA, da präsentiert sie uns schon ihr Debüt-Album. Nun gut, mit sechs Titeln und einer Umlaufzeit von weniger als einer halben Stunde würde so mancher "Gen Nero" eher als EP bezeichnen, aber daran soll es vorerst nicht scheitern. Das Quartett hat die Scheibe live im Studio aufgenommen; dafür haben sie schon einen gewissen Respekt verdient, denn daran würde so manche Band sicher scheitern. In Eigenregie veröffentlicht wurde das Album im April vorerst ausschließlich digital und auf Vinyl.

Sehr psychedelisch führt 'In Tenebra' den Hörer wortwortlich in die Dunkelheit und in das Album ein; bei 'Cornered' präsentiert uns dann auch Sängerin Silvia Deninno ihr rauhes Organ, das mit dem nicht allzu sehr grobschlächtig produzierten Instrumenten-Sound eine gelungene Einheit bildet und zum Kopf-Mitwippen einlädt. Ein kurzes und schlichtes Gitarren-Solo und schon ist auch der zweite Song vorbei; das ging fix. 'Nostalgia' ist angenehm kernig-rockig, aber auch hier das gleiche Solo. Dieses Prinzip ist auch die Grundlage der folgenden Titel, von denen keiner viel mehr als vier Minuten dauert und ehe man sich versieht ist die Platte nach 24 Minuten auch schon durchgelaufen.

Für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr auf Sicherheit gespielt, ist "Gen Nero" leider nichts, das TENEBRA dabei hilft, sich von den üblichen und vor allem zahlreichen Genre-Vertretern der letzten Jahre abzusetzen. Der Gesang ist toll und auch die Songs an sich sind alle nicht schlecht, unter dem Strich bleibt aber nichts so richtig hängen. Was die Italiener für die Zukunft brauchen ist deutlich mehr songschreiberische Qualität beziehungsweise Komplexität; die übrigen Grundlagen für erstklassigen Blues-Rock sind ja allesamt vorhanden.