Irgendwann wird's zu viel!

Die wenigsten werden sich darüber beschweren, wenn ihre Liebling tagein, tagaus ins Studio marschieren und binnen kürzester Zeit eine üppige Diskografie zusammenstellen, ohne dabei allzu grobe Qualitätsschwankungen an den Tag zu legen. Natürlich sind dies nur Einzelfälle, aber es gibt sie tatsächlich - man schaue nur mal auf die jüngere Laufbahn von TENGGER CAVALRY, die mit mehr frischen Alben gepflastert ist als die jahrzehntelange Karriere der ROLLING STONES. Und trotzdem stand zu befürchten, dass die experimentellen Folk-Sounds der chinesischen Eigenbrödler eines Tages ein Stückchen ihres Reizes aufgeben könnten, weil die Band überpräsent ist und eine tatsächliche Weiterentwicklung irgendwann nicht mehr möglich scheint. Und leider ist genau dieser Punkt jetzt erreicht.

Auf "Die On My Ride" verzettelt man sich bei TENGGER CAVALRY nämlich ganz klar im etwas unruhigen Wechselspiel aus Schamanengesängen, dezenten Folk-Melodien, düsteren Soundscapes mit leichtem Ambient-Einschlag und relativ spannungsarmen Arrangements, und schafft es in der Folge auch nicht, dem Album ein charakteristisches Format zu verpassen. Zu viele Dinge werden einfach dem Zufall überlassen, darunter auch der einst so wunderschöne Aufbau eigensinniger Melodien, mit denen diese Truppe in ihrer jungen Karriere bereits so manche renommierte Konzerthalle erobern konnte. Auf "Die On My Ride" (ein äußerst unpassender Titel by the way...) ist hiervon nicht mehr allzu viel übrig, weil die Band keine klaren Aussagen trifft und ausgerechnet in den ruhigeren Stücken die einzigen Akzente setzt.

Doch auch 'Ashley' und 'Me Against Me', die hier als Anspieltipps genannt seien, können nicht verhindern, dass TENGGER CAVALRY erstmals den Preis für den quantitativen Overkill zahlen muss. "Die On My Ride" wahrt ein gewisses Niveau, ist aber dennoch ein kleiner Absturz für diese ambitionierte Truppe!