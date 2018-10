Ein Soundtrack zum Verlieben!

So viele Emotionen, so viel Bombast, und dann auch noch diese cineastische Atmosphäre - da ist man schon mal leicht überfordert. TENGIL bietet ein klangliches Sammelsurium, das sich phasenweise mit den leicht überladenen Platten des DEVIN TOWNSEND PROJECTS vergleichen lässt, nicht zuletzt weil die Band ähnlich veproggt zu Werke geht und dem inoffiziellen Mitbegründer der Post-Rock-Szene alleine schon in jenen Phasen ihren Tribut zollt, in denen die Synthieklangflächen eine dominante Rolle einnehmen. Doch auch sonst ist "shouldhavebeens" eine Scheibe, die man sich auf jeden Fall nur dann anhören sollte, wenn man verspielte, opulente Sounds bevorzugt und auch nichts dagegen hat, wenn eine Masse aus Overdubs später auch noch das große Effektkino einleitet.

Doch kommen wir zu den Songs, und die sind wirklich allesamt gewaltig: Der melodische Opener 'I Dreamt I Was Old' öffnet mit tollen Melodien, vielen melancholischen Interludien und einem Klangvolumen, das einen ungewollt hypnotischen Nachhall mit sich bringt. Die Dauerschleife, in der TENGIl derweil die Harmonien packt, ist eindringlich genug, sofort zu fesseln, und bevor man sich versieht, hat man auch schon den ersten Anflug von Gänsehaut, der sich im noch voluminöseren 'And The Best Was Yet To Come' noch weiter intensivieren soll. Auch hier gibt es monumentale Soundscapes in einem proggigen Setting, aufbereitet von einer Heerschar kontrastreicher Hooklines, die allesamt jedoch sofort ins Blut übergehen - wirklich stark gemacht.

Die Schweden denken aber erst gar nicht daran, ihren Tatendrang zumindest so weit zu zügeln, dass man ein paar konkrete Anknüpfungspunkte würde entdecken können. Immerzu fordern sie mit dick proportionierten Arrangements zur nächsten Challenge, schicken ein paar Samples ins Rennen, um die Soundtrack-Atmosphäre zu krönen und haben selbst in einem vergleichsweise ruhigen Track wie 'All For Your Myth' so viele Ideen untergebracht, dass einem mitunter schwindelig werden kann. Das epische 'In Murmur' setzt schließlich einen grandiosen Schlusspunkt auf ein ebenfalls grandioses Album, welches TENGIL mit einem Schlag an die Spitze der nationalen Post-Rock-Szene bringen dürfte. Nicht nur die Vielzahl der wunderbar umgesetzten Ansätze, sondern auch die Leidenschaft und zuletzt die vielen Emotionen sichern "shouldhavebeens" einen Platz unter den besten Alben des laufenden Kalenderjahrs!

Anspieltipps: I Dreamt I Was Old, And The Best Was Yet To Come, In Murmur