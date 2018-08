DAS ist Heavy Metal!

Wie geil ist das denn bitte: Da meldet sich eine Band aus Leipzig zu Wort, deren Mitglieder in den Ursprungsjahren der New Wave of British Heavy Metal noch längst nicht in Planung gewesen sind, die sich musikalisch aber wie kaum eine zweite so authentisch in der Welt des treaditionellen Edelstahls von der Insel hineindenken kann, dass es schon beängstigend ist, wie stark ihr erster Output am Ende klingt. Die gleichnamige EP beherbergt zwar nur vier Tracks, doch jeder einzelne ist eine echte Sahneschnitte, die besonders das MAIDEN-Publikum sofort aus dem Häuschen bringen dürfte.



Es ist wirklich alles perfekt: die Twin Leads, die Vokalharmonien, der raue Sound, die einprägsamen Melodien und zuletzt auch die Performance, die unmittelbar an die ersten beiden Alben der Eisernen Jungfrau anknüpft. 'Midnight Traveller' entpuppt sich binnen weniger Sekunden als Monsterhymne, 'Hardrocker' bedient alle Klischees, füllt sie aber auch mit bemerkenswertem Songwriting, 'Sinner' orientiert sich an den grandiosen SAMSON-Werken, und mit dem epischen 'The Mark' schließt TENSION das erste Kapitel der bandeigenen Laufbahn mit einem weiteren Top-Titel, der die Gänsehaut wiederholt aktiviert.



Liebe Kuttenträger, verzeiht mir mein naives Fanboy-Geplapper, aber ich kann hier nicht mehr an mich halten. Diese EP dürfte der Beginn einer Heavy-Metal-Zeitreise sein, auf der man so manche Freudenträne vergießen wird. Perfekter geht's eigentlich nicht!