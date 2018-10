Kunterbunt und grün-gelb-rot

Man hat das Gefühl, dass es bei TEQUILA AND THE SUNRISE GANG von Album zu Album relaxter zur Sache geht. Auf ihrem mittlerweile fünften Werk in immerhin 16 Jahren Bandgeschichte hat die kunterbunte Truppe ihren Ska-Background noch einmal weiter in den Vordergrund geschoben, die Reggae-Dichte maßgeblich verstärkt und die seltenen Punk-Rock-Momente lediglich in den Rahmen eingefügt. Das wird vielleicht nicht gerade im Sinne derjenigen sein, die das Ensemble immer schon als die hiesige Antwort auf die SWINGIN' UTTERS gesehen haben, macht am Ende aber eigentlich gar nicht so viel aus, weil das Material von "Of Pals And Hearts" trotz klarer Prioritätenverlagerung immer noch genau so viel Spaß macht wie die Songs der letzten Platten.

Und damit der perfekte Übergang geschaffen wird, geht es auf der neuen Scheibe dann auch direkt mit Tempo zur Sache: 'Me Against The World' und 'Keep Me Arrested' sind klare Rückblicke in die jüngere Vergangenheit und ein erster Anknüpfpunkt, der dann immer weiter gelockert wird, weil die lässigen Grooves und das feine Jamaika-Feeling langsam aber sicher die Kontrolle übernehmen. Und ganz gleich ob man die Reggae-Anteile im Sound von TEQUILA AND THE SUNRISE GANG bisher mochte oder nicht: Irgendwann kommt genau dieser Punkt, an dem man sich ganz von alleine bewegt und akzeptiert, dass sich die Band in eine entspanntere Richtung weiterentwickelt hat, ohne dabei allzu weit von ihren Wurzeln abzuweichen.

Und genau das ist dann auch der Punkt, an dem man mitsingen will, die gute Stimmung aufsaugt und den teils doch sehr bunten Genre-Mix feiert. Selbst ein abgedrehter Western-Song wie das abschließende 'Heartfelt And True' passt gut ins Gesamtbild und komplettiert eine Scheibe, die inhaltlich wohl mit Abstand die vielseitigste im Programm von TEQUILA AND THE SUNRISE GANG ist. Ob es gleichzeitig auch die beste ist, vermag ich nicht zu sagen; dafür hat die Band bislang zu viele unterschiedliche Stempel in ihr Tagebuch gepresst. Aber eines ist definitiv Fakt: "Of Pals And Hearts" macht richtig Spaß - auch wenn man eigentlich den Punk-Rock-Part der Gang favorisiert!

Anspieltipps: Me Against The World, All On You