Beachtliches Zweitwerk

Aus den Angeln hoben die Jungs von TERMINATE die Welt zwar nicht mit ihrem Debüt und trotzdem konnte "Deathship Landing" vor etwas mehr als drei Jahren einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit ihrem melodischen Thrash Metal, der ein ums andere Mal sogar im Metalcore-Bereich plantschte, konnten die fünf Musiker von der Ostsee also schon die einen oder anderen Lorbeeren einheimsen. Doch speziell als junge Band muss man klotzen, klotzen und nochmals klotzen.



Darum schiebt TERMINATE nun mit "Skies Ablaze" den direkten Nachfolger ins Rennen und kann den guten Eindruck, den uns das Debüt also gab, nur noch weiter verstärken. Die Songs sind ein wenig griffiger, die Produktion ein bisschen kraftvoller, die Melodien einen Hauch eindringlicher und der Ideenreichtum bisweilen sogar auffälliger geworden. Auf "Skies Ablaze" machen Roloff Nils und Co vieles richtig, obgleich man auch ohne "Deathship Landing"-Berücksichtigung von einem guten Album sprechen kann.



TERMINATE will nicht auf Teufel komm' raus auffallen und speziell das bodenständige Element steht der Band hierbei sehr gut. Das fängt beim interessanten, da nicht allzu pompösen Artwork an, geht über einen druckvollen, aber nicht allzu aufgeblasenen Sound bis hin zu Songs, die in sich schlicht und ergreifend hörenswert sind. Das einläutende Titelstück, 'Hard To Live With', das schon seit Längerem bekannte 'Shellshock Aftermath' oder auch der 'Empire'-Abschluss haben tolle Melodien, genügend Eier in der Hose und machen gehörigen Spaß. Auch wenn die eine oder andere Passage noch nicht gänzlich ausgereift zu sein scheint und TERMINATE aus ihnen sicherlich mehr hätte rausholen können, so kann man bei diesem Zweitwerk einer jungen Band aus einheimischen Gewässern doch von einem geglückten Album sprechen.



Wer auf Bands wie MACHINE HEAD, KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM oder AS I LAY DYING steht, sich aber nach einer frischeren Brise steht, sollte TERMINATE definitiv auf dem Zettel haben. Zwar weiß ich nicht, wie sich die Ostsee-Musiker in den nächsten Jahren entwickeln werden, doch bei aktuellem Stand der Dinge mache ich mir persönlich keine Sorgen, dass wir Defizite in Sachen Nachwuchsförderung haben werden.