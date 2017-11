Hardrock ohne Schnörkel und Spielereien - einfach guter Stoff!

Die Lovecraft-Lyrics mögen nicht allzu gut zum Sound von TERIBLE OLD MAN passen, doch das soll am Ende erst einmal GEschmackssache bleiben. Denn viel wichtiger ist der vielseitige musikalische Output, den die Band auf ihrem zweiten Album platziert hat - und der kann sich ähnlich wie seinerzeit das Debüt wirklich hören lassen.



Entgegen der allgemein üblichen Entwicklungen hat die Band in Sachen Heavyness einen Gang zurückgeschaltet und sich auch aus dem metallischen Metier ein wenig zurückgezogen. Statt leicht angethrashter Gitarren gibt es auf "Fungi From Yuggoth" (sic!) erdigen Heavy Rock mit leichten NWoBHM-Reminiszenzen, die sich gerade in den etwas flotteren Tracks in den Vordergrund stellen. Denn bevor man ich versieht, ist selbst die viel zitierte Eiserne Jungfrau Teil des Bandsounds, und sei es nur bei den Leadgitarren oder in vereinzelten Gesangspassagen - und dabei ist der Urcharakter des TERRIBLE OLD MAN-Repertoires ganz und gar nicht mit den Songs der unterschiedlichen IRON MAIDEN-Schaffensphasen zu vergleichen!



Denn auf "Fungi From Yuggoth" gibt es keine mehrstimmigen Gitarrensounds, keine traditionell ausgerichteten Metal-Songs und schon mal gar keine hohen Screams oder gar Kastratengehabe. Nein, hier wird ganz frech mit dem Stoner-Genre geflirtet, gerne mal ein klassischer Hardrock-Groove ausgewählt und eine Melodie bevorzugt, die nicht sofort mit penetrantem Hookline-Charakter versehen werden muss. Dieses Album ist schlicht und einfach solides Handwerk, modern inszeniert, aber authentisch abgemischt und auch ohne große Schnörkel oder noch größere Hits eine wirklich anständige Geschichte, die nicht mal eine konkrete Zielgruppe ansprechen muss. Denn knackiger Heavy Rock funktioniert eigentlich immer und überall - und erst recht auf "Fungi From Yuggoth"!



Anspieltipps: The Courtyard, The Pursuit, The Lamp