Was für ein Brett!

Keine großen Erwartungen gehabt, einfach mal reingeschnuppert, und dann mit einem orkanartigen Wirbelsturm an die Wand gedrückt worden: so in etwa waren die ersten Erfahrungen mit dem neuen Album von TERRIBLE SICKNESS. Die Truppe aus dem niedersächsischen Nienburg hat die Bremsschläuche gekappt, die Pausenzeiten minimiert und das Adrenalin auf ein Maximum gepusht, um sich mit aller Gewalt durch die elf räudigen Stücke von "Feasting On Your Perdition" zu prügeln.



Das Resultat ist der ultimative Blast, eine Mixtur aus den flotteren Ausschnitten des Elchtod-Vermächtnisses bzw. genreübergreifenden Acts wie THE CROWN und brutalerem Fast-Forward-Grind, bei dem auch ein leichter Hang zum Brutal-Death-Segment zu erkennen ist. Das Tempo, das die Band dabei bemüht, ist ständig am Limit, die Aggressionen, die Tracks wie 'Desolated Idolatry' und 'Wifebeater' versprühen, zeugen von absoluter Kompromisslosigkeit, und wenn die Band dann auch noch ein paaar Thrash-Salven ins Rund schleudert, ist es endgültig geschehen: In diesem Moment realisiert man, dass TERRIBLE SICKNESS so ziemlich der heißeste Scheiß ist, den die hiesige Death-Metal-Szene bei aller aufbegehrenden Prominenz kennt!



Dabei ist dieses Album an sich nichts sonderlich Spezielles, es liegt keine außergewöhnliche Herangehensweise oder gar ein originelles Revival einer gewissen Spielart vor. Nein, TERRIBLE SICKNESS verwendet die bekannten Zutaten, mengt sie zu einem extrem hochprozentigen Cocktail und spielt sich in einen wahren Rausch, der nicht nur von seiner Geschwindigkeit, sondern vor allem auch von seiner Wucht gekennzeichnet ist. "Feasting On Your Perdition" ist ein massives Brett, mit dem die Jungs aus Niedersachsen alles niederprügeln, was sich ihnen in den Weg stellen möchte. Und es empfiehlt sich, die Nackenmuskulatur vorab bereits ordentlich trainiert zu haben, denn sonst wird man diesem heftigen Sturm nicht standhalten können. F wie FETT!



Anspieltipps: Wifebeater, The Nameless, Treasure Piece Of Meat