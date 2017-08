Ein kurzes Statement zur Situation!

15 jahre böllert TERROR schon durch die Hardcore-Welt und hat sich längst ein Standing erarbeitet, von dem andere Acts nur träumen können. Nach zahlreichen Tourneen und einer ganzen Palette unterschiedlicher Studio-Releases hat sich die Band zuletzt erstmals für einen längeren Zeitraum zurückgezogen und zumindest für den Moment mal eine Pause eingelegt. Doch es kribbelte wohl schneller wieder in den Fingern, weshalb man zwei Jahre nach der Veröffentlichung von "The 25th Hour" nun wieder eine kurze EP nachschiebt, die in Erinnrung rufen soll, dass sich bei TERROR immer noch alles im Fluss befindet - und das sogar noch aggressiver als sonst.



Die vier Eigenkompositionen von "The Walls Will Fall" lassen jedenfalls keine Zweifel aufkommen, dass die kurze Pause auch als Frischzellenkur genutzt wurde. Die Songs sind extrem aggressiv, sie kommen rasend schnell auf den Punkt und haben auch wieder ein paar Gangshouts am Start, die man schon in Kürze lauthals mitbrüllen wird. Mit dem Cover des MADBALL-Klassikers 'Step To You' verneigt sich die Band im Zielsprint außerdem noch vor einem ihrer Idole und gibt auch dabei eine absolut souveräne Figur ab. Auch wenn es diesmal sehr kurz ist, bleibt am Ende der Respekt für einen kurzen Faustschlag, der in jeder Magengrube ordentlich Schaden anrichten würde. Geiles Teil, diese EP!



Anspieltipps: The Walls Will Fall, No Love Lost