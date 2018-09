Mit erhobenem Mittelfinger

In der Kürze liegt die Würze – das war eigentlich schon immer die Devise der Hardcore-Truppe aus Los Angeles. In schöner Regelmäßigkeit haut uns TERROR reihenweise die Veröffentlichungen um die Ohren. Doch egal, ob wir es mit Alben, EPs oder Split-Sachen zu tun haben, wir bekommen immer die volle Breitseite zu spüren. Mit ihrem fast schon abartig guten Mix aus wütendem Hardcore, Punk und Metal schafft es TERROR bereits seit über 15 Jahren den Finger in die Wunde zu legen und ihrer Aggression, Wut und ihrem Tatendrang freien Lauf zu lassen.

Ein harter Schlag in die Magengrube – so wollte TERROR schon immer agieren, so agieren die L.A.-Wüteriche schon seit 2002. Und so zeigt sich auch "Total Retaliation" von seiner besten Seite. 'This World Never Wanted Me', 'Get Off My Back' und 'Suffer The Edge Of The Lies' sind Paradestücke des aktuellen TERROR-Befindens und ebnen nicht nur vom Titel her den Weg. Was die Band von vielen anderen Hardcore-Bands unterscheidet, ist die gleichbleibende Qualität über die gesamte Spielzeit. Gut, die ist bei knapp 30 Minuten auch nicht sonderlich hoch, doch vielleicht ist dies das TERROR'sche Geheimrezept – wohldosierte Hass-Pröbchen in mundgerechten Häppchen.

Eine Band, wie man sie kennt und liebt - so ist "Total Retialiation" der folgerichtige Next-Step und knüpft genau dort an, wo die 25. Stunde vor drei Jahren aufgehört hat. Große Überraschungen gibt es aktuell zwar nicht, doch bekommt der TERROR-Fan genau das, was er von seinen Lieblingen erwartet – guten, wütenden und positiv kurzweiligen Hardcore Punk mit dezenten Metal-Anleihen, der durchaus öfters aufgelegt werden kann.