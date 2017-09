40 Minuten guter Thrash Metal!

Ungefähr acht Jahre nach ihrer Gründung und ca. zwei Jahre nach ihrem ersten richtigen Album "The Empire Strikes Black" legen die portugiesischen Thrasher TERROR EMPIRE ihr zweites Album "Obscurity Rising" vor. Und zu diesem Album braucht man nicht viel zu sagen, außer: Wo gehts hier zum nächsten Moshpit?



Was hier geboten wird, ist nichts anderes, als schnörkelloser Thrash Metal, der eindeutig von der alten amerikanischen Thrash-Metal-Schule inspiriert wurde. 'Times Of War' erinnert vom Riffing und den Vocals stark an alte und neue TESTAMENT. Hier sitzt fast jedes Riff und bereits der Opener 'You'll Never See Us Coming' zieht einen gefühlt direkt in den Moshpit, den man auch so schnell nicht wieder verlassen möchte.



TERROR EMPIRE ist aber keinesfalls eine Band, die versucht, alten Zeiten nachzueifern. Nein, die Portugiesen liefern ein modernes Thrash-Metal-Album ab, dessen musikalische Wurzeln tief in den 80ern liegen, jedoch keinesfalls angestaubt wirken. "Obscurity Rising" bietet Thrash Metal auf hohem Niveau und bringt das wahre Thrash-Gefühl rüber. Da kann man auch darauf verzichten, dass der richtige Hit auf dem Album fehlt. Vielmehr sorgt das ganze Album für gute Laune und bedeutet 40 Minuten guter Thrash Metal. Hoffentlich darf man die Jungs bald auch mal auf deutschen Bühnen sehen.