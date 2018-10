Ein neuer Weltuntergang?

Es mag einige Leute geben, die sagen, dass TERRORIZER mit ihrem Gottdebüt hätte abtreten sollen, wurden die beiden Nachfolger doch eher kontrovers (vor allem "Hordes Of Zombies") aufgenommen und konnten natürlich das fabelhafte Level von "World Downfall" zu keiner Zeit halten. Aber trotzdem waren "Darker Days Ahead" und "Hordes Of Zombies" objektiv gesehen gute Alben, aber der Spirit des Debüts konnte einfach nicht mehr eingefangen werden. Nun aber hat sich die Band runderneuert, von der alten Besetzung ist nur noch Pete Sandoval an Bord, und man agiert als Trio mit ex-MONSTROSITY-Mitgliedern.



Diese schaffen es aber meiner Meinung nach, einiges von besagtem Spirit zurück in die Band zu bringen und konnten ein Werk schaffen, das eigentlich recht gut zwischen "World Downfall" und "Darker Days Ahead" gepasst hätte. Gerade, wenn man sich einen Song wie 'Infiltration' anhört, der zuerst sehr an eine Abrissbirne wie 'After World Obliteration" erinnert. Ansonsten ist man sich auch nicht zu fein, in groovige SLAYER-Gefilde vorzudringen. Bestes Beispiel wäre hierfür ein Song wie 'Crisis', der in besagter Manier zum Einstieg den Kopf zermalmt, um dann in typische Grind-Regionen auszubrechen, im weiteren Verlauf aber einige Wechsel und subtile Melodien (keine Sorge!) offenbart, die man vielleicht nicht gerade erwartet.



"Caustic Attack" ist somit kein reines Grind-Massaker, sondern lebt tatsächlich von vielen Wechseln und hat auch eine ordentliche Prise Death Metal erhalten. Ein Umstand, der der Band aber mehr als gut steht. Wie gesagt, bleibt "World Downfall" wohl auf alle Zeiten unerreicht, das neue Werk zeigt aber, dass mit TERRORIZER immer noch - oder wieder - zu rechnen sein dürfte.