Kompakter und direkter, aber immer noch unterbezahlt.

Nicht von der Stevie Ray VAUGHN-Tribute-Band aus den Staaten ist hier die Rede, sondern von den drei Walisern rund um Gitarrist Tom Sawyer, die zur Sicherheit (?) ein THE vor ihren Bandnamen gepappt haben. Echte Verwechslungsgefahr besteht aber ohnehin kaum, denn auch wenn deren Gebräu zwar sehr wohl reichlich Blues intus hat, geht die Chose im Großen und Ganzen eher als Classic Rock durch.

Das war schon auf dem Vorgänger "Young Dogs Old Tricks" der Fall, wobei dieser zwar durchaus positiv aufgenommen wurde, jedoch auch Luft nach oben offenbarte. Das ist jedoch kein Thema mehr, denn ein Großteil dieser Luft konnte auf dem neuen Dreher - der offenbar einen Wink mit dem Zaunpfahl als Titel trägt - substituiert werden, sprich das Trio aus dem Südwesten des Landes kann im direkten Vergleich nunmehr mit kompakteren und direkter klingenden Tracks aufwarten. Eine Frage der Reife? Durchaus möglich, schließlich geht man inzwischen doch stramm auf die 30 zu. Noch mehr ist das aber wohl den vielen Konzerten geschuldet, während derer THE TEXAS BLOOD zig Clubs im UK zu Dampfbädern umfunktionierte.

Mit der Intention, diese Energie in neue Songs umzusetzen, ging es auch ins Studio, und das Ergebnis kann sich in der Tat hören lassen. Mehr noch, wir bekommen mit Tracks wie 'Shoot Me Down' oder 'Ain’t No Cowboy' quasi das Programm zum Selbst-Test frei Haus geliefert! Und seid euch sicher, dass ein "Dampfbad" mit THE TEXAS FLOOD auch in eurem Wohnzimmer funktioniert!

Jetzt müssen sich die Jungs wohl nur noch um bessere Konditionen mit ihrem Label unterhalten, sollte der Titel tatsächlich als programmatisch zu sehen sein...