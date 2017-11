Melodisch! Schnell! Räudig!

Aus Osnabrück stammt THAKANDAR, eine melodische Black Metal Band, die mit "Sterbende Erde" jetzt ihr erstes Album veröffentlicht. Obwohl es erst das erste Album der Band ist, hat THAKANDAR anscheinend schon eine gewaltige musikalische Reise und auch schon drei personelle Wechsel hinter sich. Was aber auch wiederum weniger verwunderlich ist, wenn man weiss, dass THAKANDAR bereits seit 2008 existiert. Damals, auf ihrer ersten Demo "Unleashed" aus dem Jahr 2012, spielte die Band noch Death Metal mit Black Metal Einflüssen. Aus diesem Black Metal angehauchten Death Metal wurde im Verlauf der Zeit dann der heute praktizierte melodische Black Metal. Von Death Metal findet man auf "Sterbende Erde" keine Spur mehr.



Aber das ist auch gut so. THAKANDAR hat sich musikalisch anscheinend in die für sie richtige Richtung entwickelt. "Sterbende Erde" ist so, wie ein Melodic Black Metal Album sein soll. Melodisch, schnell, räudig. Mir tun es insbesondere die Vocals an, die bei aller stimmlich transportierten Verachtung für die Menschheit trotzdem verständlich sind (egal ob auf Deutsch oder auf Englisch, wie in 'Signal Of Sorrow') und man hier gerne hinhört. Irgendwie erinnert hier vieles an das erste HELRUNAR Album "Frostnacht".



THAKANDAR versteht es aber auch, kurze Momente zu kreieren, die ihre Songs besonders machen und in denen man sich wünscht, dass diese länger andauern. Einen solchen Moment liefert vor allem das epische 'Hinter dem Schatten', bei dem quasi aus dem Nichts eine schöne Frauenstimme erscheint. Dieser kurze Moment brennt sich beim Hörer bereits beim ersten Mal ins Gehirn.



"Sterbende Erde" ist ein wirklich gutes Debütalbum und macht Hoffnung auf mehr. Ich werde diese Band auf jeden Fall weiter verfolgen und freue mich auf alles, was von THAKANDAR noch zu hören sein wird!