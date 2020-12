Lange hat es gedauert.

Gothic-, Celtic-, Folk- oder Dark Rock – in welche Schublade man THANATEROS auch stecken mag, man trifft definitiv eine der richtigen. Zehn Jahre lang war die Berliner Band um Ben Richter weg vom Fenster, doch besagter Mainman hat in den letzten 24 Monaten eine neue Mannschaft um sich geschart, um nun neu anzugreifen. Vorliegender Output kam bereits Ende September des vergangenen Jahres heraus, erblickt aber nun mit einigen Boni als Special Edition erneut das Licht der Welt.

Wenn es einen Nenner gibt, auf den man sich ob der verschiedenen Genres dennoch einigen kann, dann ist es auf "Insomnia" definitiv die Dunkelheit. Nach dem eröffnenden 'Everything Starts ...' wird es mal schwermütiger, mal melodischer, mal härter. Auf THANATEROS' fünften Album passt die Ausrichtung gut zur momentanen Jahreszeit. Insofern präsentieren die Hauptstädter auch dank des guten Violineinsatzes recht intensive, eindringliche Stücke, von denen das melodische 'Shine', das etwas härtere 'Cthulhu Rising', das voller Melancholie bestückte 'Black Tide', aber auch 'The Lost King', das recht schnell ins Ohr geht, am überzeugendsten in den Herbsthimmel aufsteigen.

Bei insgesamt 13 Stücken fällt der eine oder andere Track zwar etwas ab, doch im Grunde genommen gelingt THANATEROS samt Mastermind Richter ein durchaus gutes, emotionales und zum Jahresausklang passendes Album. Die vier ausgewählten Instrumentalstücke, die eingangs als Bonus beschrieben wurden, werten das Album nicht wirklich auf und grenzen haarscharf an Belanglosigkeit. Dem regulären Album jedoch soll dies nicht schaden, denn die vorliegende "Insomnia"-Version macht nun mit oder ohne Boni Appetit auf den nächsten Longplayer aus dem Hause THANATEROS. Bleibt nur zu hoffen, nicht erneut zehn Jahre darauf warten zu müssen.