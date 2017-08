Dieser Rocktyp...

Mehr als 1000 Shows in gerade einmal drei Jahren sind eine Hausnummer, die man sich nur dann an die Wand heften darf, wenn die Nachfrage nach exquisitem Gitarrenrock aufgrund einschlägiger Erfahrungen nie abreißt. THAT ROCK GUY hat diesen monströsen Marathon absolviert und sich derweil als Solomusiker und Gastarbeiter in verschiedensten Projekten verdient gemacht. Bereits seit der Jahrtausendwende hat sich der Kerl schließlich in Deutsschland niedergelassen, ein Studio errichtet und sich als Leihmusiker über Wasser gehalten. Doch die Hired-Gun-Rolle war irgendwann nicht mehr genug; ein eigenes Projekt musste her, damit all die Ideen, die sich über viele Jahre angehäuft haben, endlich auch mal umgesetzt werden konnten. Und diese Gelegenheit hat THAT ROCK GUY nun endlich genutzt.

Mit "Nothin' To Lose" veröffentlicht der ursprünglich aus Australien stammende Musiker nun seine erste Werkschau, die im Grunde genommen nur bestätigt, dass hier ein unglaublich talentierter Musiker am Werk ist. THAT ROCK GUY mag zwar keine gänzlich neuen Wege einschlagen, ist in Sachen melodischer Hardrock aber offenkundig mit der gesamten Palette traditionell gelagerter Höhepunkte sozialisiert worden und zieht seinie Einflüsse von den Schwergewichten der Szene. Songs wie 'One Shot In A Million' und 'Land Of The Rising Sun' manifestieren ebenso wie das Titelstück die hohen Ansprüche, die der Urheber zweifelsohne erheben darf. Und da auch die obligatorische Ballade ('Never Gonna Say Good-Bye') prima glückt, ist auch der letzte Zweifel beseitigt: "Nothin' To Lose" ist ein durchweg überzeugender Silberling und sicherlich eine gehörige Genugtuung, die der Karriere dieses Workaholics sicherlich einen deutlichen Schub verpassen wird. Verdient wäre es allemal, schließlich hat THAT ROCK GUY lange genug geschuftet, um endlich vorwärts zu kommen.

Anspieltipps: Land Of The Rising Sun, Through The Night, Superstar