Drogengeschwängerte Weltraum-Balladen mit Sex-Appeal.

Bei Psychedelic Rock denkt man ja immer an waberige Sounds, langgezogene Songs mit viel Improvisation und stark verhallte Stimmen. Und eher weniger an Ohrwürmer und Hits. Doch genau das ist es, was THE BLACK ANGELS mal voll drauf hat.

Holla, das Album rolliert beharrlich durch meine Hirnwindungen und hinterlässt vielfältig stimulierende Signale auch wenn keine Klänge ertönen. Der Sound ist toll, natürlich eindeutig Psychedelic Rock im Sinne der End-Sechziger, doch irgendwie hat die Band auch einen leicht indie-mäßigen PLACEBO-Touch, vor allem beim Gesang.

Die ersten drei Lieder krallen sich trotz aller Leichtigkeit fest und wollen immer wieder gehört werden. Die Band variiert auch schön, geht manchmal etwas mehr in Richtung Hard Rock mit coolen Riffs, beherrscht aber auch die drogengeschwängerte Weltraum-Ballade mit Sex-Appeal. Klingt doof, ist aber so. 'I Dreamt' erinnert mich dann sogar an meine geliebten MAYFAIR zu "Fastest Trip To Cybertown"-Zeiten.

So ähnlich sollte dieses Album eigentlich auch heißen, denn das einzige, was für mich gar nicht zu dieser lebendigen Musik passt, ist der Tod. Warum "Death Song"? Dachte sich die Band aber vielleicht auch und endet mit dem wunderschönen, tränenrührenden 'Life Song'. Doch, die BLACK ANGELS haben großes musikalisches und kommerzielles Potential, und die Zeiten für diese Musik sind gerade gut. Ich hoffe, die bekommen einen Push.