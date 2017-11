Ein erlesener Szene-Cocktail.

Sie scheint derzeit wieder ein echtes Revival zu erleben - etablierte Bands wie THE CREEPSHOW oder KITTY IN A CASKET bringen in diesen Tagen die Female Fronted Punkabilly und Horrorbilly Szene mit Neuveröffentlichungen in Schwung. Mit THE BLOODSTRINGS schließt im Herbst eine Band an, die bisher leider eher zu Unrecht unter dem Radar flog. Das neue Album der Aachener "Born Sick" könnte an diesem Status als Geheimtipp durchaus etwas ändern - schließlich müssen sie sich mit schwungvollen Nummern wie dem Opener 'Born Sick' und dem darauffolgenden Ritt 'Ready For The Storm' auf den Gitarren und dem Bass, der ein ordentliches Tempo vorschiebt, nicht verstecken.

Auch ruhigere Nummern wie 'Kiss Goodbye' stehen der stimmgewaltigen Frontfrau Celina jedoch gut zu Gesicht, im Duett mit Kitty Casket auf dem (leider) einzig deutschsprachigen Song 'Mondsüchtig' weiß sie sich als ebenbürtige Gesangspartnerin zu etablieren und fegt mit der Uplift-Nummer einmal musikalisch sämtliche schlechte Laune vom Tableau.

Herrlich morbide und mit einem Augenzwinkern präsentiert sich THE BLOODSTRINGS auch textlich, wie etwa auf dem ungemein coolen und lässigen 'Last Call', es groovt in den Strophen, rockt im Refrain - "Born Sick" vereint musikalische Einflüsse zahlreicher Sparten zu einem exquisiten Cocktail aus Liebe, Schmerz (bei 'Confession' mag es einem fast das Herz zerreißen), einem Abgesang auf untreue Liebschaften, Wut, jedoch auch einer schier unerschöpflichen Fröhlichkeit und Energie.

Einzig und alleine die etwas glatte und zaghafte Abmischung der Vocals schiebt THE BLOODSTRINGS einen Riegel vor, so wirkt das Album aufgrund des leisen Gesangs bisweilen als stünde Celina auf der Bremse. Doch solch technische Finessen mindern die Qualität von "Born Sick" nur unerheblich. Cheers und auf euch, THE BLOODSTRINGS!