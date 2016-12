Ein Fest der Harmonie!

Mit ihren ersten beiden Veröffentlichungen haben sich diese Österreicher bereits reichlich Lorbeeren verdient. Ein weltweites Publikum schaut auf THE BOYS YOU KNOW, sicherlich auch wegen der Mainstream-Verbundenheit eines Albums wie "Purple Lips", mit dem die Band vor zwei Jahren den Durchbruch erlangte. Der dritte Streich folgt nun mit weitaus bedächtigeren Klängen und dürfte für manchen Fan eine kleine Herausforderung werden. Doch "Elephant Terrible" sollte am Ende genau jenes Album sein, mit dem der Band der endgültige Sprung in die Eigenständigkeit gelingt - auch wenn einige der insgesamt neun Songs dann doch relativ kuschelig daherkommen.



Der Weg vom Grunge zum Indie-Sound ist dabei von vielen Harmonien und einer nicht ausgewiesenen, aber dennoch vorhandenen Lagerfeuerromantik geprägt. Stücke wie 'Never Home' und 'Garden' eignen sich als perfekte Laid-Back-Hymnen für den nächsten Roadtrip, Balladen wie 'Rainy Days' und 'Morals' wiederum stimmen nachdenklich, ohne dabei diese Melodieverliebtheit abzulegen. Allerdings zielt THE BOYS YOU KNOW auch diesmal nicht auf die flotte Hookline und nimmt Distanz zu One-Hit-Wonder-Voraussetzungen auf. Auch "Elephant Terrible" versteht sich als Gesamtwerk mit reichhaltigen sphärischen Komponenten und punktet mit siner dichten Stimmung und der bewegenden Performance. Womöglich ist man hier und dort auch eine Spur zu schnulzig unterwegs, doch das verzeiht man den Ösis gerne, da die Harmonien schlichtweg packend sind und die ergreifenden, teils mehrstimmigen Gesänge hier schnell wieder das Ruder herumreißen.



Dies mag am Ende dazu führen, dass THE BOYS YOU KNOW an anderen Stellen des Mainstreams nun auch noch Punkte sammeln, während ihre ohnehin schon schmale Rock & Roll-Verbundenheit nunmehr vollends verlorengegangen ist. Aber am Ende zählen nun einmal die Songs, und die sind auch auf dem neuen Album durch die Bank gut.



Anspieltipps: Teenager Of The Year, Elephant Terrible