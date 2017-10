Death At My Door,

Death At My Door,

Dem Horror-Image entwachsen.

Ist es Punk? Ist es Rockabilly? Ist es gar Country oder Soul? THE CREEPSHOW auf ein Genre festzunageln, fällt nicht nur etwa deshalb so schwer, weil Frontfrau Kendalyn "Kenda" Legaspi einem Derwisch gleich über die Bühne fegt. Tatsächlich hat sich die kanadische Legende mit dem aktuellen Langspieler "Death At My Door" endgültig von ihrem reinen Horrorpunk-Image losgesagt. Nachdem erste Abnabelungstendenzen bereits auf dem Vorgänger "Life After Death" (2013) bereits mehr als erkennbar waren, ist der Titeltrack mit ordentlich Zunder der wohl offensichtlichste Grusel-Track.

Ansonsten präsentiert sich THE CREEPSHOW auf den insgesamt zehn Songs als wesentlich gereifter, erwachsener und bisweilen - man glaubt es kaum - für die eigenen Verhältnisse ruhiger. Das steht der frechen, ausdrucksstarken Stimme Kendas besonders gut zu Gesicht. Gerade im minimalistischen 'My Soul To Take', einer Ballade im Country-Style, sorgt sie für Gänsehaut abseits des Gruselschauders. Mit Elementen des afro-amerikanischen Souls flirtend oder eben eine auf wilde Partymaus machend, stellt "Death At My Door" auch die Alt-Fans von THE CREEPSHOW zufrieden. Eine solide Bank.