Never Change A Winning Team!

Es waren lange Zeiten der Dürre für die Fans der Electro-Rocker: Ganze fünf Jahre hat THE CRÛXSHADOWS auf sich warten lassen, ehe sie mit der Single-Auskopplung 'Helios' vergangenes Jahr das neue Album "Astromythology" ankündigte. Diese, um im Motto des Langspielers zu bleiben, schlug wieder einmal wie ein Komet in die Schwarze Szene ein und bestätigte den Wahrheitsgehalt des Spruchs: "Never Change A Running Team". Denn wie auch die nachfolgenden Songs von "Astromythology" weist 'Helios' die typischen THE CRÛXSHADOWS-Konstanten auf: Treibende Synthies, die sich zu imposanten, virtuosen Streichern und Rogues starker, unverkennbarer Stimme gesellen. Eine Melange, die eine sehr bildgewaltige und energetische Musik entstehen lässt, an der sich die Wurzeln von THE CRÛXSHADOWS unverkennbar ablesen lassen.



Doch bedienen Rogue und Co auf den Titeln nicht permanent Erwartungen und Stereotype. 'Stargazer' beispielsweise brilliert als hymnischer Pomp, der sich beinahe balladesk über das Firnament von "Astromythology" erhebt. In meinen Augen ist dies der gelungenste Song der Platte, eine absolute Empfehlung meinerseits!



Zwar ließe sich jetzt auch mosern, denn die lange Pause haben die Amerikaner hörbar nicht dazu genutzt, um sich neu zu erfinden. Das müssen sie auch gar nicht: THE CRÛXSHADOWS erweist sich mit "Astromythology" als Fels in der Brandung - eine willkommene Abwechslung in Zeiten, in denen viele ihre musikalische Fahne lieber nach dem Wind hängen.