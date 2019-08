Mehr über The End Of The Ocean

Eine emotionale Traumreise durch faszinierende Soundscapes

Kaum zu glauben, dass THE END OF THE OCEAN auf diesen Seiten noch nie thematisiert wurde, schließlich hat die Post-Rock-Combo aus Columbus/Ohio schon diverse Alben in die Regale gestellt und sich innerhalb der Szene auch längst einen Namen erkämpft. "-aire" ist nun das Album, das einerseits den unbefriedigenden Status verändern, gleichzeitig aber auch den Blick auf die jungen Musiker richten soll, die sich in traumwandlerischen Soundscapes regelrecht zu verlieren drohen, spielerisch wunderschöne Melodien aus dem Hut zaubern und trotz ihrer gelegentlichen (Szene-affinen) komplexen Haltung eine ungemein positive Ausstrahlung mitbringen.

Das neue Album ist ein Hort der klassisch-romantischen Gefühle, und dies sicherlich nicht im kitschig-übertragenen Sinne. Nein, die zehn durchweg instrumentalen Kompositionen vermitteln eine innere Ruhe, aber auch eine Entschlossenheit, die zwar nicht immer dem höchsten Anspruchsdenken genüge tut, die aber in dieser Kombination für vertraute, heimelige Szenarien sorgen, in die man gleichzeitig abtauchen und versinken kann. "-aire" klingt relaxt und dennoch wohldurchdacht, schafft einen sehr angenehmen Balanceakt zwischen dezent komplexen Arrangements und sofort zugänglichen Melodien, schlägt Brücken zwischen trippigen Independent-Sounds und progressiven Schmeicheleinheiten und kombiniert die expressiven Gedanken eines verträumten Soundtracks mit der Eindringlichkeit des Post-Rock-Metiers.

Ein Loblied also? Ja, da mag man sofort zu- und einstimmen, wenngleich berücksichtigt werden sollte, dass THE END OF THE OCEAN auf der Ziellinie nicht mehr ganz so intensive Gefühle weckt, weil der Überraschungseffekt irgendwann ausbleibt. Am Ergebnis ändert dies aber freilich nichts: "-aire" ist ein faszinierendes, harmonisches und mitreißendes Album, das einmal mehr demonstriert, wie überflüssig Gesang sein kann, wenn alleine die vielfarbigen Melodien die Emotionen transportieren. Von daher verdient die Platte auch eine klare Empfehlung - gerade wenn man auf der Suche nach etwas Entspannung ist.

Anspieltipps: Jubilant, Homesick, Desire