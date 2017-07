Mehr über The Good, The Bad And The Zugly

Der Rotz tropft!

Wenn die schlechtesten vier Jahre tatsächlich hinter THE GOOD, THE BAD AND THE ZUGLY liegen, will ich mir gar nicht erst ausmalen, welche Explosionen uns von den gleichen Urhebern noch bevorstehen. Die norwegischen Punks haben auf "The Worst Four Years" einiges an Material zusammengescharrt, das in der jüngeren Vergangenheit eingespielt wurde und dabei auch einige exklusiven Tracks hinzugefügt, die es lediglich auf dieser Compilation zu hören gibt. In der Regel ist dies ein Zeichen dafür, dass eine Band mal eine kurze Pause benötigt, die Fans aber noch einmal kurz vertrösten möchte. Bei diesen Typen hier kann man aber sicher sein, dass die eigentliche Motivation darin bestand, zwischen einzelnen kleinen Brandherden noch einmal ein richtig großes Feuer zu entzünden. Denn jeder der insgesamt zwölf Tracks von "The Worst Four Years" ist absolut hochexplosiv!

Wenn man sich von Kompositionen wie 'Social Paranoia' und 'Heavy Metal Kid' wegrasieren lässt, wird jedenfalls klar, dass die nächste längere Schaffenspause bei TURBONEGRO keine längere Trauerphase mehr nach sich ziehen wird. THE GOOD, THE BAD AND THE ZUGLY ist nicht nur ein gleichwertiger Ersatz, sondern in Sachen Energieleistung längst auf der Überholspur. Die Songs sind allesamt räudig, sie haben Charme, ihr Tempo ist beständig hoch, und ohne dass die Bande viel dazutun muss, ist das Material auch noch vollständig einprägsam. Der Coolness-Faktor solcher Stücke wie 'My Execution' und 'Fucking Is Awesome' scheint derweil kaum mehr zu übertreffen. Verdammt, was macht das Spaß, diesen schnoddrigen Kram aufzusaugen und sich dabei den Allerwertesten versohlen zu lassen! "The Worst Four Years" ist eigentlich nur eine Compilation. Aber es ist eine Zusammenstellung, von der man einfach nicht genug bekommen kann. Rock on, guys!

Anspieltipps: Social Paranoia, My Execution, Fucking Is Awesome