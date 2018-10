Pfeilschnell, gemein brutal und verdammt cool!

Der Name ist Programm, sowohl beim Bandnamen als auch beim Albumtitel. THE HUMAN RACE IS FILTH strebt nach befreienden Momenten, schreit sich die Wut aus den Seelen aller Beteiligten und klingt dabei so gemein und hinterhältig, dass man sich in Acht nehmen sollte, den Burschen auf offener Straße zu begegnen. Hass und Misanthropie sind nämlich Eigenschaften, mit denen die Jungs auch auf ihrem neuen Release nicht geizen. Und sollte die Truppe tatsächlich so eingestellt sein, wie es die Musik zurückspiegelt, droht von THE HUMAN RACE IS FILTH echte Gefahr.



Wer sich die brutale Ladung indes lieber ins heimische Wohnzimmer holen möchte, sollte schauen, dass er eines der Tapes zu "Liberate", oder eben die digitale Variante an Land ziehen kann. Auf jeden Fall kann man sich darauf verlassen, hier windelweich geprügelt zu werden, oder von der beklemmenden Existenz einer Doom-Nummer wie 'Slow March' mit dem Wahnsinn Kontakt aufnehmen zu müssen. "Liberate" besteht aus acht Nummern, in denen Fast-Forward-D-Beat-Geschrubbe neben kurzen Grindcore-Einlagen, crustigen Grooves und ultrabösem Gebrüll stehen - eine Kombination, die sich bei diesen Amis zuletzt schon etabliert hat, die auf der neuen EP aber noch einmal eine neue Stufe erreicht. 'Hung By Illusion' und 'Chain Game' setzen die Standards im Hochgeschwindigkeitsbereich, besagter Doom-Happen macht die radikale Kurskorrektur in dieser Sache, und mit 'Concrete Soldier' hat man auch einen lupenreinen Death-Metal-Track am Start, der eine vergleichsweise vielseitige, grundsätzlich extrem kantige Veröffentlichung am Ende rund macht.



Wer ein Exemplar ergattern möchte, sollte sich beeilen, denn allzu groß ist die Stückzahl diesmal nicht. Die Frage, ob "Liberate" den Support verdient hat, stellt sich indes nicht bzw. wird von dieser kurzen Lawine brachialer Sound eigentlich hinlänglich mit "Ja!" beantwortet!



Anspieltipps: Chain Game, Slow March