Mehr über The Lateriser

Deutsche Rockmusik kann so schön sein!

THE LATERISER, das sind drei Jungs aus Neuoelsnitz im Erzgebirge, die richtig coole Mucke machen. Das mal nur so zum Einstieg. Ihr drittes Album "Jetzt oder Nie" liegt auch schon eine Weile bei mir herum und eigentlich wollte ich ein Review dazu schon viel früher machen. Aber ich habe es ganz einfach verschwitzt. Dafür kommt das, was ich jetzt schreibe, komplett von Herzen.

Denn seit ich mich mit der Scheibe beschäftige, ist mir die Truppe regelrecht ans Herz gewachsen. Die Mucke von THE LATERISER ist ehrlicher, handgemachter harter Rock mit einer gewissen Bluesnote. Man merkt, dass das Ganze live im Studio eingespielt wurde, da gibt es keinerlei Netz und doppelten Boden. Die deutschen Texte erzählen Geschichten aus dem wahren Leben. "Jetzt oder nie" ist das ursprünglichste Stück Rockmusik, das mir seit langem untergekommen ist. Da geht der Lautstärkeregler an der Anlage fast schon automatisch nach rechts. Martin Fankhänel (Gitarre/Gesang), Martin Rudolph (Bass) und Benjamin Nagel (Schlagzeug) können auf das, was sie hier geschaffen haben, zurecht stolz sein.

"Jetzt oder Nie" ist vielleicht kein Meilenstein in der deutschen Rockgeschichte, aber solche Scheiben sind mir tausendmal lieber als das Hochglanzzeugs, das uns des Öfteren als anspruchsvolle deutsche Rockmusik verkauft wird. Ich nenne hier jetzt bewusst keine Namen, aber ich denke jeder weiß wen und was ich meine. Schönes Ding!