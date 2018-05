Neben AIRBOURNE ist noch ein Platz frei...

Der Sommer naht mit großen Schritten, und passend dazu läuft hier gerade der optimale Soundtrack. Die Rede ist vom dritten Album (wenn mich meine Recherche nicht täuscht) der Aussi-Rocker von THE LAZYS, die hiermit tatsächlich mein bisheriges Sommerhighlight abgeliefert haben. Natürlich denkt man schon bei der Nennung der Herkunft an AC/DC, AIRBOURNE und CO. und liegt damit - gerade was die rockige Gitarrenarbeit angeht - gar nicht mal so falsch. Aber noch mehr hört man immer wieder Einflüsse aus den USA heraus, so dass der Hörer gar nicht mal so sehr auf Angus & Friends geeicht sein muss, sondern auch als Fan der ersten SKID ROW und MÖTLEY CRÜE (um mal die bekanntesten zu nennen) komplett auf seine Kosten kommen dürfte.

Denn genau wie die beiden genannten Acts, wissen auch die Australier sehr genau, wie man einen Hit schreibt. Und wenn dieser dann in Form des treibenden 'Half Mast Blues' oder des staubtrockenen 'One's Too Many' auf den Hörer einprasselt, fühlt man sich wie von einem Känguruh in der ersten Runde ausgeknockt, während ein paar Meter ein euphorischer Koala genüsslich an seinen eukalyptischen Kräutern knabbert.

Natürlich gibt es auch Songs, die das Niveau nicht ganz halten können, wie beispielsweise das halbballadeske 'Somebody's Daughter', das vor allem mit einem langweiligen und ausgegorenen Refrain "glänzt". Macht aber nix, wenn der Rest vollends überzeugen kann und einfach nur gute Laune verbreitet. Erwähnt werden muss auch, dass die Spielzeit nicht künstlich aufgebläht wurde, sondern mit 34 Minuten genau richtig ist, um der Scheibe beim Grillen mit Bier den ein oder anderen Durchgang zu gönnen.