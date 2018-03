Modern Metal mit hohem Ohrwurm-Potenzial

Es ist doch immer wieder schön, wenn man unbekannte Bands hört und sofort begeistert ist. So erging es mir bei THE LEGION: GHOST. Mir war das erste, ca. eineinhalb Jahre alte, Album "...Two For Eternity" gänzlich unbekannt, als ich "With Courage Of Despair" das erste Mal hörte. Mittlerweile habe ich mich auch mit dem Erstwerk der Nordrhein-Westfalen auseinander gesetzt, so dass ich mir auch ein Bild von der musikalischen Entwicklung von THE LEGION: GHOST machen kann.



Denn eine Entwicklung ist auf "With Courage Of Despair" deutlich zu hören. War das Debütalbum noch "normaler" Metalcore, liefert das aktuelle Werk einfach modernen Metal mit Metalcore-Einflüssen. Die cleanen Vocals werden jetzt deutlich häufiger eingesetzt und das steht den Songs sehr gut zu Gesicht. Die Refrains werden dadurch noch eingängiger und sorgen für dauerhafte Ohrwürmer (z.B. 'Discharged', 'Thy Will Be Done' oder 'Take Away My Scars'). Zudem ist die klare Gesangsstimme von Fronter Kevin richtig gut anzuhören. Aber nicht nur in den klaren Gesangslinien fühlt sich der Sänger wohl, auch die Shouts klingen fantastisch und so liefert er eine sehr schöne Abwechslung zwischen aggressiven und klaren Vocals.



Auch musikalisch hat man sich weiterentwickelt, die Gitarren sind melodischer geworden. Bei aller Weiterentwicklung vergisst THE LEGION: GHOST aber auch nicht die eigenen Wurzeln. An passenden Stellen streuen die Jungs immer wieder gekonnt Breakdowns ein und sorgen somit für Ausflüge ins gewohnte Metalcore-Terrain. Der Sinn vom richtigen Timing für solche Passagen zeigt das gute Songwriting der Band.



Dass die Jungs als Vorab-Single ausgerechnet den letzten Albumtrack 'Swansong' ausgewählt haben, muss die Hoffnung beinhaltet haben, ein viel breiteres Publikum mit der Single ansprechen zu können. Der Song ist keinesfalls repräsentativ für "With Courage Of Despair" oder dem üblichen Sound von THE LEGION: GHOST. Hier wird ausschließlich clean gesungen (auch anders als in den anderen Songs) und über weiteste Strecken hört man weder Gitarren noch Schlagzeug, nur ein Klavier und Gesang. Erst gut eine Minute vor Ende mischen sich Gitarre und Schlagzeug in den Song ein, doch auch das hält nur kurz an. Keine Frage, der Song ist gut, aber nicht als erste Single für dieses Metal-Album geeignet.



THE LEGION: GHOST liefert insgesamt ein reifes, abwechslungsreiches und modernes Album ab. Zwar sind nicht alle Songs auf dem allerhöchsten Ohrwurm-Niveau, aber das reißen die überragenden Dauerohrwürmer 'Take Away my Scars', 'The Counterweight' (nein, das ist kein HEAVEN SHALL BURN-Cover!) oder 'Discharged' zusammen mit anderen Tracks locker wieder raus. Und wirkliche Ausfälle lassen sich auf "With Courage Of Despair" nicht finden.