So viel Harmonie - so viele Melodie - so ein schönes Album!

Eine komplette Dekade hat Marco Naef darauf verwendet, das Debüt seines Soloprojekts THE NIGHT IS STILL YOUNG umzusetzen. Währenddessen hat er in zahlreichen anderen Acts Erfahrungen sammeln und neue Wege einschlagen können, doch sein persönliches Baby war ihm immer die größte Herzensangelegenheit - und nun ist es endlich zur Welt gekommen.



Und es ist ein wunderschöner Säugling, den der Basler Musiker hier geboren hat; "King Of The Bees" bietet so viele herrliche Harmonien, tolle, manchmal melancholische, gelegentlich auch finstere Balladen und zuletzt eine Mischung aus verträutem Indie Pop, dezentem Gothic Rock, Singer/Songwriter-Eigensinn und Widerhaken, für die so manche Kapelle auch heute noch töten würde. Naef alias THE NIGHT IS STILL YOUNG kokettiert gelegentlich mit dem Wave-Sektor, bietet sich tatsächlich auch mal für die Charts an, lässt aber auch eine Menge Persönliches heraus, weshalb die neue Scheibe auch niemals den Charakter einer reflektiven, vielleicht auch autobiografischen Scheibe ablegen kann. Doch diese Persönlichkeit, dieses zerbrechliche Etwas, das sich hinter Nummern wie 'A Ghost Is Watching Over Me' und 'King Of The Bees' verbirgt, dieser unglaublich schöne Klangkörper, den Naef mit diesem Menschen verbindet, all das gehört zu den ergreifenden Events, die man in den neun Kompositionen nicht nur kennen lernt, sondern von denen man sich auch sofort mitreißen lässt. Es sind packende Emotionen, sicherlich auch ein bisschen Mainstream-Appeal, aber zuletzt vor allem herausragende Melodien, verpackt in einem Dream-Pop-Release, der einen wirklich in andere Welten schickt - ohne dabei wieder auf den Boden der Realität zu stürzen.



Zehn Jahre sind eine lange Zeit, doch der Musiker aus der Schweiz hat sie genutzt, um wirklich auch den allerletzten Schliff hinzubekommen. Jetzt ist "King Of The Bees" fertig, ein Stein dürfte von Naefs Herzen fallen, aber ein Problem hat er jetzt erst recht: Die Menge wird mehr wollen, und noch einmal kann er so lange nicht mit neuem Stoff auf sich warten lassen. Wollen wir also mal sehen, ob dieses Album zu neuen Glanztaten animiert. Es würde sich sicherlich niemand beschweren, wenn "King Of The Bees" lediglich der Anfang ist...



Anspieltipps: A Ghost Is Watching Over Me, King Of The Bees, Swans