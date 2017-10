Mehr über The Other

Just THE OTHER Horror Show...

"There is a Party at Crystal Lake – you are all invited": Ein Album, welches schon so beginnt, lässt dasHerz eines jeden Horror-Fans höher schlagen. Die der Horrorpunk-Fans gesellen sich dazu, wenn sie erfahren, wer hier zur Fete an den See des Macheten-Mörders lädt. "Casket Case" ist das nunmehr siebte Album von THE OTHER, der Szene-Institution aus Nordrhein-Westfalen.

Das feiern die Herrschaften eben auf dem schmissigen Opener 'Crystal Lake' und auch danach bricht der verruchte Rock'n'Roll Spirit, dessen bittersüßer Romantik THE OTHER seit jeher einen Schuss morbiden Grusel beizumischen pflegt, nicht ab. Paradebeispiele auf dem neuen Langspieler dafür sind etwa 'X-ray Eyes' oder 'She's A Ghost'. Mein persönliches Kleinod auf dem Album ist jedoch das in Poe'scher Manie lyrisch sehr poetisch gehaltene 'Morgen ohne Grauen', der einzig deutschsprachig gehaltene Song – auf dem Rod Ushers Stimmfarbe jedoch besonders gut zur Geltung kommt. Dazu gesellen sich Stücke des angezogenen Härtegrad wie 'Not My Usual Self',dass instrumental äußerst druckvoll daherkommt.

Alles in allem also ein teuflischer Mix, mit dem sich THE OTHER wieder einmal die Genre-Krone aufsetzt. Oder, um wieder mit einem Zitat zu enden (diesmal jedoch nicht von den Interpreten selbst): "Vorhang auf für ein bisschen Horror-Show!"