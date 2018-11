Feinster Rock von der Insel!

Bereits mit dem letzen 2016 erschienenen Album "Mass Vendetta", rannte das aus Blackpool stammende Quartett THE SENTON BOMBS bei mir mit ihrer eigentümlichen Mischung aus Classic Rock, Punk und Southern Rock-Elementen offene Türen ein. Umso mehr freute mich, als ich erfuhr dass es 2018 neuen Stoff gibt. Dieser liegt jetzt in Form des neusten Werkes "Outsiders" vor.



Der Titeltrack ist gleichzeitig auch die Eröffnungsnummer und diese packt einen gleich mit stampfendem Rhythmus und eingängiger Hookline - was für ein starker Einstieg! Etwas flotter aber nicht weniger eingängig geht es mit 'Who We Are' weiter. Das Stück erinnert mich leicht an die australische Rockband THE DUBRONIKS, die Anfang der 90er Jahre mit Alben wie "Audio Sonic Love Affair" und "Chrome" bei mir in Dauerrotation liefen. Und dies dürfte jetzt mit der neuen Scheibe der Briten passieren. "Outsiders" strotzt nur vor Stücken, die einfach nur richtig cool rocken. Dabei ist es egal ob es mehr in die punkige Ecke geht, wie z.B. mit 'I Am Ablaze' oder bei 'Bury The Hatchet', das mit einem coolen Countryflair besticht.



Mit "Outsiders" ist es THE SENTONBOMBS gelungen ihren eigentümlichen Stilmix zu perfektionieren und sie präsentieren uns ihr reifstes und bisher bestes Werk, allerdings ohne dabei die älteren Alben abwerten zu wollen.