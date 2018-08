Sounds From The Vortex

Eisige Seance.

Ein Gewitter rollt über unsere Köpfe hinweg, düstere Nebelschwaden ziehen auf und eisige Kälte dringt bis ins Mark: Es ist schwer zu überhören, dass THE SPIRIT ihre Meister in den skandinavischen Gefilden des Melodic Death Metals gefunden haben. Mit einem lang gezogenen Intro der immer lauter anschwellenden Gitarren eröffnet die Band mit dem titelgebenden Intro von "Sounds From The Vortex" ihr Debüt-Album, ehe "Cosmic Fear" mit saftigen Riffs und einer geballten Ladung Blast Beats voll auf die Zwölf gibt. Als der düstere Himmel sich lichtet, offenbart sich in den epischen Melodien und in den druckvollen Growls das wahre Gesicht von THE SPIRIT - tief verwurzelt in der thematischen Mystik und Verschworenheit, welche die Saarbrückener auch textlich abhandeln.

Wie ein schwarzes Loch dreht sich die Atmosphäre in den ausschweifenden Vier- bis Siebenminütern der Gruppe immer tiefer, balanciert auf einem Drahtseilakt zwischen musikalischer Brachialität und mystischer, beinahe hypnotischer Stimmung und hinterlässt schließlich einen eisigen Fingerabdruck im Herzen des Hörers. THE SPIRIT beschwört auf "Sounds From The Vortex" eine ganz besondere Magie hinauf - eine Seance des Melodic Death Metals par excellence.