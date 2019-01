Soupergroup aus der zweiten Reihe!

Beim Namen THE THREE TREMORS klingelt doch etwas. Sollten nicht Dickinson, Halford und Tate unter diesem Namen eine Supergroup bilden? Wäre natürlich eine großartige Sache gewesen, nun aber haben sich Sean Peck (CAGE), Tim Owens (JUDAS PRIEST; ICED EARTH und zahllose andere Projekte) und Harry Conklin (JAG PANZER) den Namen geschnappt und veröffentlichen als eine Art Zweite-Reihe-Supergroup das gleichnamige Debütalbum.



Der ein oder andere wird aufgrund der Nennung von Sean Peck bereits nach Luft schnappen und die Flucht ergreifen wollen, andere wiederum wollen Tim Owens nach seinem Engangement bei PRIEST und ICED EARTH nicht mehr hören. OK, an Pecks "Gekreische" werden sich weiterhin die Geister scheiden (ich wiederum mag seinen Gesang sehr gerne), der Ripper aber wird von der Leine gelassen und darf endlich mal so richtig zeigen, was er drauf hat. Und über Conklins Vocals, die er hier in bester "Ample Destruction"-Manier raushaut, braucht man eh keine Worte zu verlieren, schließlich wird der Mann eh von jedem geliebt. Aber als Warnung vorweg: Wer hohen, die Eier zerquetschenden Gesang hasst, braucht in keine Minute dieses Albums reinzuhören. All denjendigen, die auf speedigen, aber auch mal epischeren ('Wrath Of Asgard') US-(Power)Metal stehen, sollten hier ihr Seelenheil finden.



Man sollte allerdings auch hinter diesem modern produzierten (vielleicht etwas zu modern) Werk keinen Überklassiker vermuten. Nicht jeder Song taugt zum Klassiker, aber mit dem Vorschlaghammer 'The Cause' (geiler Refrain!) und dem grandiosen 'When The Last Scream Fades' gibt es schon richtige Kracher zu hören, die auch auf einem CAGE-Album eine gute Figur abgeben würden. Und gerade CAGE kommt mir - nicht nur wegen Peck's Gesang - immer mal wieder in den Sinn, genau wie die "Painkiller"-Ära von JUDAS PRIEST, so dass man eigentlich zu folgendem Ergebnis kommen kann: Spielt man "Painkiller" und "Hell Destroyer" gleichzeitig ab, hat man als Ergebnis THE THREE TREMORS.