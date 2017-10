Ein bunter Strauß voller Abwechslung!

Die Weyermann-Brüder kommen mit ihrem zweiten Album um die Ecke und machen dort weiter, wo sie vor fast vier Jahren aufgehört haben: Melodiöser Power Rock dominiert die meisten der elf Stücke. Mangelnde Abwechslung kann man den Schweizern dabei sicherlich nicht vorwerfen.



Die Ausflüge reichen von Blues ('Bout Love') über fuzzige Experimente wie im Titelsong bis hin zu Stadionrock in 'Done With Love'. Über weite Teile groovt sich das Duo durch die kurzen Stücke (keines knackt die Vier-Minuten-Grenze) und streut dabei immer wieder balladeske und ruhige Momente ein. Funkige Kompositionen wechseln sich ab mit durchaus überzeugender Popmusik ('So Good To See You'). Diese große Stärke offenbart zugleich die (kleine) Schwäche der Platte: Es drängt sich der Eindruck auf, dass man hier ein wenig zu sehr in Richtung Gefälligkeit schielt: Adi ist ein guter Sänger mit einer warmen, angenehmen Stimme, auch ist alles sauber und drückend produziert und Luke Weyermann trommelt ebenso songdienlich wie dynamisch. Nur: Ein bisschen mehr Rotzigkeit, ein wenig mehr Schmutz, ein Fünkchen mehr Eigenwilligkeit hätten der Scheibe sicherlich gutgetan.



So ist 'Out Of Our Heads' beileibe kein schlechtes Album, THE WEYERS umfasst zwei kompetente Musiker und ich bin davon überzeugt, dass beide mit Spaß und Herzblut agieren, doch das letzte gewisse Etwas fehlt mir hier. Wer auf bunten und ideenreichen Power Rock steht, sollte dennoch auf jeden Fall reinhören. Diese Empfehlung ergeht auch an Fans der RED HOT CHILLI PEPPERS, die auf der Suche nach neuem Futter sind.



Anspieltipps: 'So Good To See You', 'Walk' und 'Done With Love'