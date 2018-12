Wirklich gute Scheibe, doch wieder das bekannte Strickmuster<br />

THE WORD ALIVE steht für einprägsame Songs, zeitgemäße Grooves und den einen oder anderen poppigen Melodie-Einschlag - daran hat sich auch auf "Violent Noise" nicht viel verändert, und das ist auch durchaus gut so. Man mag den Jungs zwar vorwerfen können, im Laufe der Zeit ein wenig berechenbar geworden zu sein, was angesichts der nicht mehr ganz so großen Entwicklungsschritte seit dem letzten Album-Release auch durchaus zutrifft, aber umgekehrt ist die Truppe immer noch mit der gleichen Leidenschaft dabei, erzeugt nach wie vor reichlich Energie und bringt das Ganze schließlich mit absolut brauchbaren Hooklines ins Ziel.

Trotzdem: Der kreative Prozess findet auf "Violent Noise" Grenzen, die erst einmal akzeptiert werden müssen, bevor man sich auf die neue Materie einlässt. Es muss nicht zwingend vom immergleichen Schema die Rede sein, aber der rote Faden in der bisherigen Diskografie von THE WORD ALIVE besteht aus wuchtigen Midtempo-Grooves und kontrastierenden melodischen Refrains nach eingespielter Machart, und die neue Scheibe zeigt, dass die Band von dieser Vorgehensweise auch nicht mehr abrücken möchte. Muss sie das denn überhaupt? Nun, darüber lässt sich gewiss diskutieren.

Denn so gut und vor allem Widerhaken-affin auch die neuen Songs wieder sein mögen, so absehbar ist auf Dauer auch der Verschleiß, den Kurzzeit-Highlights wie 'I Fucked Up' und 'War Evermore' zu verzeichnen haben. Man singt gerne mal mit, lässt sich vom kraftvollen Klangbild mitreißen, weiß gleichzeitig aber, dass die Begeisterung hier nur zeitweilig ist, weil das Korsett, in dem sich "Violent Noise" bewegt, am Ende doch relativ eng geschnürt wurde. Und folglich ist die Bereitschaft, hier lebhaft mitzufiebern, irgendwie auch begrenzt.

Doch wie schon gesagt: Es ist alles eine Frage der Akzeptanz, und wer damit zufrieden ist, in bekannten Mustern versorgt zu werden, wird als Fan der letzten Scheiben auch diesmal bedenkenlos den Zuschlag geben können - denn verändert hat sich nicht viel, und die grundsätzliche Qualität des THE WORD ALIVE-Sounds ist ebenfalls groß. Aber es muss einfach auch mal gesagt werden, dass das Steigerungspotenzial dieser Band stagniert - wenn auch auf einem ziemlich hohen Niveau.

Anspieltipps: Why Am I Like This?, Lost In The Dark