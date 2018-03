Mehr über The World Is A Beautiful Place

Herrliche Harmonien und die Tücke der Langatmigkeit

Die Jungs mit dem ewig langen Bandnamen sind wieder zurück, und in ihrer Perspektive haben die Jungs von THE WORLD IS A BEAUTIFUL PLACE & I AM NO LONGER AFRAID TO DIE ihre neue Platte mit einem recht aggressiven Anstrich versehen. "Always Foreign" wurde kurz nach den letzten US-Wahlen komponiert, und das auch noch in neuer Besetzung, nachdem es im vorherigen Line-up ordentlich gekracht hatte. Doch welchen Stellenwert hat die Defintion "aggressiv" tatsächlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Band auf ihren vorangegangenen beiden Scheiben eher einen Mix aus Emo und Indie Rock angeboten hat?

Es relativiert sich natürlich alles ganz schnell, sobald man die ersten Noten von "Always Foreign" aufsaugt. TWIABP fährt immer noch auf sanfte Melodien ab, geht manchmal fast schon melancholisch zu Werke, kreiert derweil kleine Epen, hat mit echtem Rock & Roll aber mindestens genauso wenig am Hut wie mit wütenden Songideen. Denn erst im Finish des neuen Albums nähert man sich mal für einen kurzen Augenblick etwas bissigeren Alternative-Sounds an und prräsentiert mit 'Marine Tigers' und dem deutlich von MOGWAI inspirierten 'Fuzz Minor' mal zwei schwungvolle, direkte Rocksongs. Ansonsten herrscht auf "Always Foreign" jedoch einmal mehr die emotionale Kuschelei, dies zwar immerzu mit entsprechendem Tiefgang, hin und wieder aber auch eine Spur zu relaxt, weshalb gerade zur Halbzeit schon einige Ermüdungserscheinungen wahrnehmbar werden - sowohl beim Hörer als auch bei der Band. Doch die Jungs fangen sich nach dem balladesken Mitelteil wieder, kommen auf Kurs und wahren das hohe Niveau, das man auf "Harmlessness" vorgegeben hatte.

"Always Foreign" ist zwar alles andere als schweißtreibend, aber gefühlsecht und extrem harmonisch - selbst in den nicht seltenen traurigen Passagen. Die Emo-Gemeinde sollte daher einmal mehr wissen, was hier zu tun ist!

Anspieltipps: Marine Tigers, Fuzz Minor