Schauriges zu Halloween.

Mit "Sweet Hollow" feierte THEM 2016 einen beeindruckenden Langspieler-Einstand. 2008 von Sänger Troy als Tribut an den King gegründet und 2011 eingeäschert, nahm er die Idee drei Jahre später wieder auf und entwickelte ein Horrorstory-Konzept um THEM. Der zweite Streich liegt mit "Manor Of The Se7en Gables" nun vor.

Gleich zweifach überrascht Album Nummer zwei. Zum einen wurde der Hörspiel-Charakter, der bereits auf dem Debüt für schaurige Momente sorgte, noch ein wenig aufgedreht. Zum anderen tritt das US-deutsche Sextett das Gaspedal teils richtig durch. Der leicht Speed-/Power-metallische Charakter, der auch in der wesentlich druckvolleren Produktion durchschimmert, steht THEM dabei sehr gut zum mit Narben versetzten, faulenden Gesicht.

Natürlich hat die Band auch diesmal tonnenweise tolle Melodien und Riffs am Start. Besonders gelungen ist es den Sechs bei Songs wie 'Witchfinder' oder 'Ravna'. BLIND GUARDIAN lässt hier und da auch mal grüßen, was immer wieder bei den Leads und Soli auffällt. Das ist alles gut, hat Hand und Fuß.

Interessant wird es, wenn THEM bislang unerforschtes Terrain betritt. So hat Drummer Angel Cotte, der sonst bei der reformierten Thrash-Legende DEMOLITION HAMMER trommelt, etwas mehr Spielraum erhalten. Ganz hervorragend ist das nämlich, wenn er wie in 'As The Sage Burns' wenn auch nur kurzzeitig fast schon blastet.

Wie bereits erwähnt, fallen die Hörspiel-Sequenzen auf "Manor Of The Se7en Gables" zahlreicher aus als auf dem Debüt. Wohl dosiert leiten die Zwischenspiele die drei Akte der Scheibe ein. Daher ist es ratsam, sich mit dem Langspieler im Gesamten auseinanderzusetzen.

THEM ist mit "Manor Of The Se7en Gables" erneut ein richtig starkes Stück Heavy Metal mit viel Abwechslung gelungen. Alles gut, alles im grünen Bereich, ganz große Hits der Marke 'Dead Of Night' vom Debüt fehlen allerdings.