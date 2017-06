Zurücklehnen und völlig entspannten Rock genießen.

Das Quintett THEM VIBES legt uns mit "Electric Fever" sein zweites reguläres Album vor und bleibt seiner rockigen 60er- und 70er-Marschrichtung treu. Völlig unaufgeregt präsentiert uns die Band aus Nashville, Tennessee, zwölf Songs, die komplett auf das amerikanische Rockradio zugeschnitten sind und dabei von THE ROLLING STONES und THE BEATLES über THE BLACK CROWES und LED ZEPPELIN viele Einflüsse verarbeiten.



Diesen Spagat schafft THEM VIBES enorm relaxt. Startet die Band mit 'Shoot The Messenger' noch mit einigen STONES- und KISS-Zitaten, steigt das Spaßbarometer spätestens mit der funkigen Disco-Nummer 'Electric Fever' (super Kopfstimme), dem an ruhige SATRIANI erinnernde 'Love Will Never Fade Away', dem mit vielen Percussion untermalten 'Who Do You Love' und dem rockigen, mit coolem OZZY-Gesangseffekt versehenen 'Comin Down On You' in höchste Hörgenussbereiche. Das ist alles nicht wirklich innovativ und für das geneigte Metalohr viel zu spartanisch und entspannt, aber irgendwie kann ich mich der Faszination nicht entziehen. Die fünf Musiker können hier auf voller Linie überzeugen, vor allem Sänger Larry Flormann besticht alleine oder in Verbindung mit den zahlreichen Harmoniegesängen – äußerst wandelbar, emotional und höchst schmeichelnd für Herz und Seele. Doch auch im hinteren Teil der Scheibe verbergen sich mit dem LED-ZEPPELIN-artigen 'Hangin', 'Stay' und den beiden Balladen 'Out Of The Blue' und 'Waiting On The Gold' noch weitere coole Nummern, die das Scheibchen zu einem überraschend positiven Veröffentlichungshöhepunkt machen.



Ich weiß zwar nicht genau, zu welchem Anlass und in welcher Umgebung "Electric Fever" am besten funktioniert, aber wenn der Hörer ein wenig Zeit mitbringt und sich auf die Musik des Quintetts ganz einlässt, entfalten die über fünfzig Minuten sicherlich ihr ganzes Potential. Diese Leidenschaft und Authentizität steckt an. Mal sehen, ob THEM VIBES den amerikanischen Sound auch nach Europa transportiert bekommt, denn diese hohe Hörgewohnheitshürde müssen sie erst noch nehmen. Liebhaber der seligen alten Rock-Zeiten sollten hier definitiv mal antesten – lohnt sich.



Anspieltipps: Hangin, Electric Fever, Comin Down On You