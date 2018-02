Schwarzer Schlamm färbt weißes Wasser.

Ganz ganz im Osten dieser merkwürdigen Republik liegt das sächsische Städtelein Weisswasser, welches neben einer Euphorie für Eishockey auch die Faszination für puren Death Metal beherbergt. Und als Insel im nur kleinen Szeneunterstützerteich fungiert diese Walze namens THEODICY, die gleich mal verkündet : "I Am War". Dieses Titelstück entpuppt sich auch gleich mal als der erste Berserker des Albums, welches letztes Jahr Weihnachten veröffentlicht wurde und damit auf „Cost Of War“ aus dem Jahr 2012 folgt. Das neue Teil ist nur als gelungen zu bezeichnen, wurde in Eigenproduktion "eingehummst", wie man in Teilen Sachsens zu sagen pflegt und im Stage One Studio von Andy Classen gemastert.

Was man auch sehr gut hören kann, denn an der Produktion, am Druck und Eindruck gibt es nichts zu meckern. Den Musikern merkt man an, dass sie auch schon seit 20 Jahren in der winzigen Lokalszene der Gegend ihre Instrumente hochhalten. Denn das, was der Fünfer da macht, Mitteltempo-Death Metal, der immer mal gern in die Neunziger schielt und BOLT THROWER oder BENEDICTION anblinzelt, wird hier gut und merklich versiert gespielt. In die Riffs kann sich sehr gern mit hineingelegt werden, der Schlagwerker duckt sich keineswegs nach hinten als bloßes Beiwerk ab oder begleitet nur, eher ist es so, dass die vier Instrumentalisten gut und spielfreudig aufeinander abgestimmt sind.

Der Growl-Gesang hämmert uns die genretypischen Kurzsätze entegegen, ganz so wie es sich der Fan der "Alten Schule" so wünscht. Das ist schnörkellos aber nicht platt, temporeich aber nicht „durchgekloppt“, das ist kurzweilig, aber nicht beliebig. Verschnörkelungen gibt es durch die ein und andere Soundspielerei: Dort mal eine Zurücknahme, dort mal ein Emporpreschen, auf jeden Fall wird immer gerifft, gerifft, gerifft. Trotz der Brachialität des Genres ein feines Album aus dem Untergrund dieser seltsamen Republik, was es sich anzuhören lohnt.