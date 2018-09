Brutal und finster: Neues aus dem Grenzbereich!

Eine illustre Runde aus Wiener Extrem-Experten hat sich bei THEOTOXIN zusammengefunden, um den schwarz gefärbten Death Metal noch einmal mit einigen impulsiven gedankenanstößen zu füttern. Und man höre und staune: Das erfahrene Ensemble, das in allerhand Underground-Formationen schon in irgendeiner Form aktiv war, hat den Nagel hier sprichwörtlich auf den Kopf getroffen.

Auf "Consilivm" mag es zwar hin und wieder zu recht standardisierten Fast-Forward-Attacken kommen, doch wenn die Österreicher ihre mächtigen Grooves mit finsterer, grimmiger Schwarzmetall-Atmosphäre konkurrieren lassen und dabei nie so recht entscheiden können, wer denn nun den Sieg davonträgt, ist das neue Material dieser unglaublich vielversprechenden Combo ein echtes Brett - ein schwarzes wohlgemerkt!

THEOTOXIN erinnert bisweilen an jene Phase in der BEHEMOTH-Historie, in der aus einem talentierten Act ein einflussreicher wurde. Oder man denke nur mal an jene Zeit, als BELPHEGOR plötzlich nicht mehr belächelt wurde und zu einer der wichtigsten Kapellen im extremen Grenzbereich wurde. Führt man sich diese Ereignisse, die manch einer noch als Zeitzeuge erleben konnte, wieder mal vor Augen, wird man schnell erkennen, dass bei THEOTOXIN gar keine Erprobungsphase mehr nötig ist. Die Herren schlagen in die gleiche Kerbe, agieren aber von Anfang an souverän und verstehen es nahezu perfekt, eine brutale Todesblei-Abfahrt sphärisch so zu unterlagen, dass auch der konservativere Black-Metal-Verfechter sofort mitgehen kann. Mit "Consilivm" hat die Band eine deutliche Marke gesetzt und beim Wetteifern um die österreichische Extrem-Krone Flagge gezeigt. Vor allem BELPHEGOR sollte aufpassen, dass man nicht von dieser Truppe überholt wird. Und wenn schon: Lieber zwei geniale Brutalo-Acts als ein Häuptling ohne anständiges Gefolge. Kaufen - so lautet hier die Botschaft!

Anspieltipps: Yersinia Pestis, Apokatastasis, Stillstand