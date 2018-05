Herausragender Prog-Sound!

Drei Songs, darunter eine editierte Version eines bereits vorhandenen Stücks? Nun, die Musiker von THE THIRD GRADE legen offenbar nicht viel Wert auf zusätzliche Sympathiepunkte, da Praktiken wie die hier vorliegende, einen Longplayer zumindest quantitativ auf ein brauchbares Maß zu bringen, nicht gerade mit größter Freude zur Kenntnis genommen werden.



Ca. 20 Minuten später mag man über die genannten Umstände allerdings kein Wort mehr verlieren, denn was die Spanier in den beiden regulären Songs ihrer neuen EP aufbieten, ist schlichtweg grandios und bringt mich wieder an den Punkt, an dem ich mich fragen muss, warum eine solch talentierte Band noch nicht im größeren Stil von sich reden machen konnte.



THE THIRD GRADE steht für opulent arrangierten Progressive Metal, der einerseits auf einen riesigen Strauß unterschiedlicher Melodien zurückgreift, stilistisch aber auch sehr weit ausgedehnt bleibt, da vom traditionellen SYMPHONY X-Kapitel bis hin zum voluminös arrangierten Orchester-Arrangement alles am Start ist, was das Fanherz höher schlagen lässt. Selbst ein paar klassische Prog-Rock-Elemente mit minimaler YES-Schlagseite sind erlaubt, auch wenn der Opener 'Ice' irgendwann seine harmonische Linie findet, die vertrackten Passagen hinter sich bringt und in einem monumentalen Finish für einen kleinen Jubelsturm sorgt.



Was allerdings im darauf folgenden 'Changes' geschieht, sprengt die Eindrücke noch einmal massiv. Grandiosse Gitarrenarbeit, heroische Chöre (THERION grüßt mit Respekt), fantastische Breaks und unzählige Überraschungseffekte zieren einen der besten Longtracks der vergangenen Jahre. Wer ein solches Monster in seinem Repertoire hat, sollte sich über seine Zukunft eigentlich keine Gedanken mehr maachen müssen. Doch THE THIRD GRADE ist momentan noch ein kleiner Fisch in einem unfassbar großen Becken und wartet noch darauf, endlich in ein lukratives Netz zu schwimmen. "Of Fire And Ashes Pt.1 " sollte jedoch den Grundstein für den großen Sprung legen. Alles andere wäre schon ziemlich kurios und auch nicht weiter nachzuvollziehen. Von daher: Maximaler Support für diese Band!