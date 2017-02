Willkommen im Radio!

Die Idee des Pop-Punk-Acts ist bei THIS WILD LIFE anscheinend endgültig Geschichte; Kevin Jordan und Anthony Del Grosso haben offenkundig wesentlich mehr Spaß daran gefunden, melancholische Pop-Songs unter dem Banner ihres gemeinsamen Projekts zu veröffentlichen und schieben mit "Low Tides" eine Scheibe voran, die neben reichlich Herzschmerz so viele Radioballaden bietet, dass man durchaus hinterfragen darf, ob man die zehn Songs noch in der Kategorie Gitarrenmusik einordnen darf.



THIS WILD LIFE steht anno 2016 auf dem Standpunkt, dass epische, meist introvertierte Slow-Motion-Nummern einen höheren Stellenwert haben als energiegeladene Rocksongs. Das kann man akzeptieren, das muss man auch akzeptieren, aber man muss es eben auch nicht gut finden. Wenn man in Stücken wie 'Brick Wall', 'Fade' und 'Break Down' förmlich dahinschmilzt, hat das individuell betrachtet sicher seinen Wert. Und auch das Duett mit Maya Tuttle in 'Let Go' ist eigentlich angenehm und für sich gesehen eine gute Sache. In der Masse der ruhigen Noten verschwindet allerdings jedes Maß an Abwechslung und Dynamik. Die Songs schwimmen auf einer ziemlich stillen Welle, zeigen sich kaum variabel und kreieren mit zunehmender Dauer immer mehr Langeweile, gerade weil auch die Gesangslinien relativ unflexibel ausgearbeitet sind.



Diverse Schwiegermütter und ihre Töchter wird man vielleicht auch auf Dauer binden können, da die musikalische Trauerbewältigung hier womöglich ganz gut funktioniert. Aber die langfristige Haltbarkeit von "Low Tides" ist nicht gegeben, weil das Album einen immer weiter runterzieht. Insofern: Es gibt eine Zielgruppe, aber die steht wahrscheinlich eher auf Radiosounds als auf echte Rockmusik!



Anspieltipp: Let Go