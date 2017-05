Netter Prog. Mehr aber dann auch nicht...

Geht man einzig und alleine nach den gewaltigen Vorschusslorbeeren, die THIS WINTER MACHINE schon vor dem Release von "The Man Who Never Was" zuteilwurden, sollte man davon ausgehen können, dass die Briten auf dem besten Wege sind, die nächste UK-Prog-Sensation zu werden und die Szene gewaltig aufzumischen. Hört man allerdings in den finalen Output hinein, den das fünfköpfige Ensemble hier zusammengestellt hat, muss man konstatieren, dass THIS WINTER MACHINE grundsätzlich auch nur mit Wasser kocht. Und dies dann zumeist auch nur mit verminderter Temperatur...



Das neue Album startet mit dem 16-minütigen Titelstück sehr mutig. In vier einzelnen Kapiteln werden hier introvertierte Melodien mit einigen kleinen Twists gepaart, während Frontmann Al Wynter hier und dort mit feinen Gesangseinlagen aufzutrumpfen versucht. Der Song ist gut, er hat eine angenehme Atmosphäre, und auch die Harmonien stimmen - ihn aber gleich als den besten Opener der vergangenen drei Dekaden zu beschreiben, wie es der Begleitzettel sehr offensiv unternimmt, ist jedoch vermessen und nicht der Wahrheit entsprechend.



Und auch sonst geschieht bei THIS WINTER MACHINE relativ wenig, was den vorausgeeilten Ruf näher unterstreichen könnte. Die Gitarrenparts sind nett, aber nicht zwingend, die Keyboards könnten gerne mal eine Spur verspielter sein, gesanglich wird (quantitativ) ohnehin nicht viel geboten, und das Songwriting im Allgemeinen ist viel zu sehr damit beschäftigt, MARILLION zu kopieren, dass an Eigenanteilen kaum noch etwas übrigbleibt, was wirklich relevant wäre.



Sicherlich ist "The Man Who Never Was" keine schlechte Platte, und sicher sind die beteiligten Musiker ganz ordentlich unterwegs. Aber die fünf Songs lassen in ihrer Gesamtheit das mitreißende Momentum vermissen, das man in knapp 48 Minuten andauernd sucht, aber nie richtig findet. Wer YES und Fishs ehemaligen Arbeitgeber liebt, sollte gerne mal reinschnuppern. Aber der offensiven Promo-Kampagne muss man dennoch entgegensetzen, dass THIS WINTER MACHINE nicht jene Hopefuls sind, die man nach den warmen Worten hinter der Band vermutet hätte.



Anspieltipp: The Man Who Never Was